Biskup odprawi mszę w miejscu pożaru. "Ordynariusz będzie modlił się w intencji miejscowych parafian"

Sosnowiec. Bp Kaszak odprawi mszę przy spalonym kościele św. Floriana

Kościół św. Floriana w Sosnowcu poważnie ucierpiał podczas środowego (21 czerwca) pożaru. Z żywiołem przez około 6 godzin walczyli strażacy z niemal 30 zastępów. Niemal całkowicie spalił się dach świątyni. Do wnętrza kościoła płomienie nie doszły, jednak elementy poszycia wpadły do środka obiektu, powodując duże straty. Na dachu znajdowała się instalacja fotowoltaiczna, jednak jeszcze nie wiadomo, czy to awaria tej instalacji była przyczyną pojawienia się ognia. W niedzielę, 25 czerwca o godz. 9.00 biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak przy spalonym kościele odprawi mszę świętą polową. Diecezja sosnowiecka poinformowała, że hierarcha będzie się modlił w intencji miejscowych parafian oraz o jak najszybszą odbudowę spalonej świątyni.

Diecezja uruchomiła zbiórkę na odbudowę kościoła

Diecezja sosnowiecka uruchomiła zbiórkę na odbudowę kościoła zniszczonego przez pożar. Wpłat można dokonywać przelewem na konto parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu: Bank PKO BP SA 30 1020 2498 0000 8802 0018 8060.

- Dziękujemy za każdą, choćby najmniejszą ofiarę! Jednocześnie informujemy, że jest to na tę chwilę jedyna oficjalna forma wsparcia dzieła odbudowy spalonego kościoła. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu oraz parafia pw. św. Floriana nie upoważniła nikogo do organizacji zbiórek na rzecz ratowania świątyni - przekazała diecezja sosnowiecka.

