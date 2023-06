Hala za 10 milionów zawaliła się niecały miesiąc po otwarciu. Winnych nadal brak

18 listopada ubiegłego roku prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik oficjalnie pochwaliła się powstaniem nowego obiektu sportowego przy ul. Rataja, gdzie niegdyś swoją siedzibę miał klub "Koksownik". Za 10 milionów złotych, z których 7 milionów wyłożyło miasto, a kolejne 3 dołożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki, zbudowano boisko treningowe z pełnym zadaszeniem i zapleczem. Hala pneumatyczna, potocznie zwana balonem, miała służyć Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze i uczniom III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Radość nie trwała jednak długo.

Hala w Zabrzu runęła pod naporem śniegu

12 grudnia około godz. 11.00 służby otrzymały informację, że nowo powstała hala pneumatyczna się zawaliła. - W wyniku naporu śniegu znajdującego się na dachu hali, doszło do rozszczelnienia jego powłok. Na szczęście na miejscu nie było nikogo. Służby zabezpieczyły teren, który następnie przejął nadzór budowlany - mówił wówczas o tej katastrofie st. kpt. Wojciech Strugacz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". Tym samym hala za 10 milionów złotych funkcjonowała niespełna miesiąc. Miasto skomentowało całą sprawę wydając krótki komunikat. - Warunki atmosferyczne ostatnich godzin spowodowały nie tylko utrudnienia na drogach, ale przyczyniły się też do awarii pneumatycznego zadaszenia hali sportowej. Podejmowane są starania zmierzające do ponownego udostępnienia obiektu - czytaliśmy w komunikacie.

Problem polega na tym, że hali nie udało się ponownie udostępnić, bowiem zdarzenie było o wiele poważniejsze i zasługiwało bardziej na miano "katastrofy", a nie awarii. Obecnie obiekt przy ul. Rataja nie jest zadaszony, a elementy pozostałe po hali leżą dookoła boiska. Zobaczcie zdjęcia.

Tak obecnie wygląda "hala" w Zabrzu

Śledztwo trwa

Sprawą hali zajął się nadzór budowlany. W marcu tego roku Ilona Marczuk-Behr, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zabrzu potwierdziła, że to śnieg był główną przyczyną katastrofy. Dodała coś jeszcze. - Na podstawie ekspertyzy opracowanej w toku prowadzonego postępowania, jej autorzy dokonali między innymi badań wytrzymałościowych pobranych próbek materiałowych poszycia hali. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zbyt niską wytrzymałość zastosowanego materiału powłoki - powiedziała "Dziennikowi Zachodniemu" Marczuk-Behr. Opinia PINB jest jedną z ważniejszych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Zabrzu. Zapytaliśmy śledczych, jak obecnie wygląda z ich perspektywy ta sprawa. Czy ktoś usłyszał zarzuty? Czy ktoś zawinił w sprawie hali? Poniżej odpowiedź.

- Sprawa, o którą Pan zapytuje prowadzona jest w fazie "in rem", czyli nikomu nie przedstawiono zarzutu. Z ekspertyzy technicznej budynku hali pneumatycznej wynika, że katastrofa nastąpiła podczas opadów śniegu, który zalegał na powłoce hali. Nadto w czasie oględzin hali nie stwierdzono występowania w obrębie membrany dachowej w postaci folii pęcherzykowej, którą zaprojektowano w miejscach narażonych na zwiększone straty ciepła. Wykonane badania wytrzymałościowe wykazały, że parametry wytrzymałościowe membran nie odpowiadają deklaracjom zawartym w dokumentacji projektowej (choć w opinii zastrzeżono, że badania w tym zakresie należy powtórzyć w innym akredytowanym laboratorium) - informuje Wojciech Czapczyński z Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.

- Biegli stwierdzili również błędy w eksploatacji obiektu - zarządca nie usuwał śniegu wzdłuż obrzeży hali. Z uwagi na sposób pracy urządzeń nadmuchowych, biegli nie byli w stanie określić, czy problemy techniczne urządzeń nadmuchowych miały wpływ na zaistniałą katastrofę. Biegli podkreślili końcowo, że bezpośrednią przyczyną katastrofy budowlanej było nadmierne obciążenie śniegiem powłoki hali - dodaje.

Prokuratura z Zabrza poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia biegłego. Ten wskazał, że brak obecności wspomnianej folii nie wpływa na nośność hali, toteż "w przypadku gdyby zbudowano membranę z folią o podobnej nośności jak zastosowana na obiekcie, to doszłoby do katastrofy".

- Na pytanie, czy doszłoby do katastrofy, gdyby parametry wytrzymałościowe membran odpowiadały deklaracjom zawartym w dokumentacji projektowej, biegły nie był w stanie udzielić odpowiedzi. Biegły stwierdził jednak, że być może do katastrofy by nie doszło, lub wystąpiłaby ona nieco później. Biegły stwierdził, że brak usuwania śniegu wokół obiektu nie miał wpływu na powstanie katastrofy. Nie potrafił wskazać, jakie zużycie ciepła w GJ powinno być dostarczane do hali, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie - informuje Czapczyński.

Prokuratura będzie potrzebowała kolejnych opinii, w tym z akredytowanego laboratorium, z zakresu ciepłownictwa. Śledztwo nadal trwa. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że sprawa jest bardzo złożona i skomplikowana, dlatego na efekty będzie trzeba długo poczekać.

Miasto milczy

Skierowałem do Urzędu Miasta w Zabrzu kilka pytań w sprawie hali. Dotyczyły m.in. ogrzewania obiektu, środków zabezpieczonych na ten cel, odśnieżania hali i tego, czy hala zostanie odbudowana i jak obecnie wygląda funkcjonowanie całego obiektu przy ul. Rataja. Pytania przesłałem 13 czerwca. Na ten moment nie uzyskałem odpowiedzi. Jeśli zostaną one przekazane, niezwłocznie je opublikujemy.