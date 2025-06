Boże Ciało 2025 na Jasnej Górze. Częstochowa przygotowuje się do uroczystości

Spis treści

Boże Ciało 2025

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w 2025 roku przypada 19 czerwca i zgodnie z przepisami jest dniem wolnym od pracy. To jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim, obchodzone na pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii, czyli obecności Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina. Co ciekawe, tego dnia w wielu miejscowościach w Polsce odbywają się uroczyste procesje eucharystyczne. Najwięcej wiernych przyciągają jednak centralne obchody w Częstochowie, gdzie tłumy wyruszają na procesję do Archikatedry Świętej Rodziny.

Boże Ciało 2025 w Częstochowie. Msza święta i procesja eucharystyczna

Główna msza święta zostanie odprawiona o godzinie 10:00 na szczycie jasnogórskim. Liturgii będzie przewodniczyć metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo, a po zakończeniu Eucharystii wierni wyruszą w uroczystej procesji eucharystycznej, która przejdzie Alejami Najświętszej Maryi Panny w kierunku Archikatedry Świętej Rodziny.

Po Mszy Świętej wyruszy procesja do czterech ołtarzy do Bazyliki Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny. Ołtarze będą usytuowane przy budynku dawnej Cepelii, przy kościele Św. Jakuba, przy kościele Św. Zygmunta i w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny - czytamy na portalu archiczest.pl.

Oktawa Bożego Ciała na Jasnej Górze

Co ciekawe, obchody Bożego Ciała w Częstochowie nie kończą się na jednym dniu. W ramach oktawy bowiem przez kolejny tydzień codziennie będą odprawiane nieszpory eucharystyczne połączone z procesją z Najświętszym Sakramentem. Nabożeństwa odbywać się będą w Bazylice Jasnogórskiej o godzinie 19:00, a w niedzielę wyjątkowo o 16:15.