Długi weekend czerwcowy 2025. Gdzie pojechać na Boże Ciało?

Boże Ciało 2025 wypada w czwartek, 19 czerwca. To święto kościelne, które co roku przypada w inny dzień miesiąca, lecz zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy, co czyni go doskonałą okazją do zaplanowania długiego weekendu czerwcowego. Wystarczy bowiem wziąć wolne w piątek 20 czerwca, by zyskać aż cztery dni odpoczynku - od czwartku do niedzieli.

Boże Ciało – co to za święto? Znaczenie, tradycje i procesje

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego. Początki święta sięgają XIII wieku i są związane z objawieniami św. Julianny z Cornillon. Najbardziej charakterystycznym elementem obchodów są uroczyste procesje eucharystyczne, które przechodzą ulicami miast i wsi. Wierni idą za kapłanem niosącym monstrancję z Najświętszym Sakramentem, zatrzymując się przy czterech ołtarzach symbolizujących cztery Ewangelie.

Trasy procesji są często ozdabiane kwiatami, zielonymi gałązkami i dywanami z płatków, a dzieci w białych strojach sypią kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. To widowiskowa i wzruszająca tradycja, głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze.

Gdzie pojechać na Boże Ciało 2025?

Tak jak wspominaliśmy, długi weekend z okazji Bożego Ciała to doskonały moment na krótki wypad w różne zakątki Polski — zarówno dla miłośników natury i górskich wędrówek, jak i tych, którzy szukają ciszy, relaksu i lokalnych atrakcji. Gdzie jednak warto się wybrać?

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie propozycje lokalizacji, które warto odwiedzić w tym terminie.