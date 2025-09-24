- Województwo śląskie przechodzi transformację energetyczną i gospodarczą, co do 2030 roku spowoduje redukcję ponad 10 tysięcy miejsc pracy w górnictwie.
- Według raportu brytyjskiej firmy doradczej Deloitte sektor zbrojeniowy ma być nową ścieżką rozwoju dla Śląska, który dzięki tradycjom przemysłowym ma potencjał do tworzenia łańcuchów dostaw dla przemysłu obronnego.
- Już teraz gałęzie gospodarki powiązane z obronnością wytwarzają na Śląsku 113 mld zł wartości dodanej.
Problemy demograficzne Śląska. Raport Deloitte wskazuje na spadek zatrudnienia w górnictwie
Raport Deloitte zwraca uwagę na wyzwania demograficzne i związane z rynkiem pracy, przed którymi stoi Śląsk. Do 2030 roku w samym górnictwie liczba miejsc pracy ma spaść o 12,3 tys., a w całej branży górniczej luka sięgnie 36,5 tys. etatów. Prognozy demograficzne wskazują, że do 2060 roku liczba mieszkańców Śląskiego zmniejszy się o ponad milion osób. Autorzy raportu podkreślają, że bez podjęcia działań przyciągających młodych ludzi i zatrzymujących specjalistów, te głębokie przemiany mogą osłabić regionalny rynek pracy i zdolność firm do wzrostu.
Mimo tych trudności, Śląsk dysponuje wyjątkowym zapleczem gospodarczym, które stawia go w korzystnej pozycji w procesie transformacji. W regionie znajduje się ponad 9,5 tys. ha obszarów inwestycyjnych. Województwo wyróżnia się także rozwiniętą infrastrukturą kolejową – gęstość sieci wynosi tu 15,3 km na 100 km kw., czyli ponad dwukrotnie więcej niż średnia krajowa, a aż 92 proc. linii jest zelektryfikowanych. Tak rozbudowana infrastruktura transportowa, wsparta autostradami i lotniskiem w Pyrzowicach, tworzy sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu ciężkiego i logistycznego. To właśnie te atuty mogą się okazać kluczowe w dalszym rozwoju Śląska. Raport Deloitte wskazuje, że Śląsk może stać się centrum nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego.
- Naturalnym kierunkiem może być budowa silnego ekosystemu przemysłu obronnego. Produkty istotne dla przemysłu obronnego powstają w szeregu branż przemysłowych. Jak wynika z analizy zawartej w raporcie (...) województwo wyróżnia się dużą koncentracją właśnie tego typu branż - czytamy w raporcie Deloitte.
Polecany artykuł:
Zbrojeniówka nową szansą dla Śląska?
Rosnące nakłady na obronność w Polsce, Unii Europejskiej i NATO stwarzają wyjątkową okazję do rozwoju potencjału Śląska w tym zakresie. Europejskie i krajowe programy mogą dostarczyć znaczącego wsparcia finansowego, pod warunkiem sprawnego działania władz i przedsiębiorstw.
Mariusz Ustyjańczuk z Deloitte podkreśla, że Śląsk łączy rozwiniętą bazę przemysłową, dostęp do wykwalifikowanych kadr i nowoczesną infrastrukturę transportową. Jego zdaniem Śląsk może nie tylko wzmacniać bezpieczeństwo Polski, lecz także włączać się w realizację europejskich projektów obronnych, które w najbliższych latach będą jednym z głównych motorów inwestycji.
Deloitte ocenia, że aby w pełni wykorzystać potencjał województwa śląskiego i wzmocnić jego pozycję w krajowym sektorze obronnym, konieczne jest opracowanie spójnej, długofalowej strategii rozwoju. Powinna ona wyznaczać priorytety technologiczne, kierunki inwestycji oraz role poszczególnych podmiotów – od administracji centralnej, przez samorządy, aż po uczelnie, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa.
- W praktyce oznacza to przesunięcie zasobów z jednej gałęzi przemysłu ciężkiego do innej, co musi być powiązane z transformacją energetyczną zmieniającą strukturę regionalnej gospodarki. Tylko równoległe podejście do obu tych procesów pozwoli zachować przewagi konkurencyjne i stworzyć stabilne warunki dla nowych przedsięwzięć - ocenia Julia Patorska z Deloitte.
Firma doradcza zwróciła uwagę, że inwestycje w woj. śląskim już teraz generują znaczącą wartość polskiej produkcji w najistotniejszych dla obronności sektorach. Produkcja pojazdów samochodowych w regionie osiągnęła 73,6 mld zł, a wyrobów metalowych 34 mld zł. Łącznie gałęzie gospodarki powiązane z obronnością (wg klasyfikacji PKD, które uwzględniają także wartość produkcji cywilnej) odpowiadają za wytwarzanie 113 mld zł wartości dodanej, co potwierdza, że ma on mocne fundamenty, by stać się jednym z głównych ośrodków przemysłowych w Polsce i Europie Środkowej.