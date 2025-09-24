Województwo śląskie przechodzi transformację energetyczną i gospodarczą, co do 2030 roku spowoduje redukcję ponad 10 tysięcy miejsc pracy w górnictwie.

Według raportu brytyjskiej firmy doradczej Deloitte sektor zbrojeniowy ma być nową ścieżką rozwoju dla Śląska, który dzięki tradycjom przemysłowym ma potencjał do tworzenia łańcuchów dostaw dla przemysłu obronnego.

Już teraz gałęzie gospodarki powiązane z obronnością wytwarzają na Śląsku 113 mld zł wartości dodanej.

Problemy demograficzne Śląska. Raport Deloitte wskazuje na spadek zatrudnienia w górnictwie

Raport Deloitte zwraca uwagę na wyzwania demograficzne i związane z rynkiem pracy, przed którymi stoi Śląsk. Do 2030 roku w samym górnictwie liczba miejsc pracy ma spaść o 12,3 tys., a w całej branży górniczej luka sięgnie 36,5 tys. etatów. Prognozy demograficzne wskazują, że do 2060 roku liczba mieszkańców Śląskiego zmniejszy się o ponad milion osób. Autorzy raportu podkreślają, że bez podjęcia działań przyciągających młodych ludzi i zatrzymujących specjalistów, te głębokie przemiany mogą osłabić regionalny rynek pracy i zdolność firm do wzrostu.

Mimo tych trudności, Śląsk dysponuje wyjątkowym zapleczem gospodarczym, które stawia go w korzystnej pozycji w procesie transformacji. W regionie znajduje się ponad 9,5 tys. ha obszarów inwestycyjnych. Województwo wyróżnia się także rozwiniętą infrastrukturą kolejową – gęstość sieci wynosi tu 15,3 km na 100 km kw., czyli ponad dwukrotnie więcej niż średnia krajowa, a aż 92 proc. linii jest zelektryfikowanych. Tak rozbudowana infrastruktura transportowa, wsparta autostradami i lotniskiem w Pyrzowicach, tworzy sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu ciężkiego i logistycznego. To właśnie te atuty mogą się okazać kluczowe w dalszym rozwoju Śląska. Raport Deloitte wskazuje, że Śląsk może stać się centrum nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego.

- Naturalnym kierunkiem może być budowa silnego ekosystemu przemysłu obronnego. Produkty istotne dla przemysłu obronnego powstają w szeregu branż przemysłowych. Jak wynika z analizy zawartej w raporcie (...) województwo wyróżnia się dużą koncentracją właśnie tego typu branż - czytamy w raporcie Deloitte.

Zbrojeniówka nową szansą dla Śląska?

Rosnące nakłady na obronność w Polsce, Unii Europejskiej i NATO stwarzają wyjątkową okazję do rozwoju potencjału Śląska w tym zakresie. Europejskie i krajowe programy mogą dostarczyć znaczącego wsparcia finansowego, pod warunkiem sprawnego działania władz i przedsiębiorstw.

Mariusz Ustyjańczuk z Deloitte podkreśla, że Śląsk łączy rozwiniętą bazę przemysłową, dostęp do wykwalifikowanych kadr i nowoczesną infrastrukturę transportową. Jego zdaniem Śląsk może nie tylko wzmacniać bezpieczeństwo Polski, lecz także włączać się w realizację europejskich projektów obronnych, które w najbliższych latach będą jednym z głównych motorów inwestycji.

Deloitte ocenia, że aby w pełni wykorzystać potencjał województwa śląskiego i wzmocnić jego pozycję w krajowym sektorze obronnym, konieczne jest opracowanie spójnej, długofalowej strategii rozwoju. Powinna ona wyznaczać priorytety technologiczne, kierunki inwestycji oraz role poszczególnych podmiotów – od administracji centralnej, przez samorządy, aż po uczelnie, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa.

- W praktyce oznacza to przesunięcie zasobów z jednej gałęzi przemysłu ciężkiego do innej, co musi być powiązane z transformacją energetyczną zmieniającą strukturę regionalnej gospodarki. Tylko równoległe podejście do obu tych procesów pozwoli zachować przewagi konkurencyjne i stworzyć stabilne warunki dla nowych przedsięwzięć - ocenia Julia Patorska z Deloitte.

Firma doradcza zwróciła uwagę, że inwestycje w woj. śląskim już teraz generują znaczącą wartość polskiej produkcji w najistotniejszych dla obronności sektorach. Produkcja pojazdów samochodowych w regionie osiągnęła 73,6 mld zł, a wyrobów metalowych 34 mld zł. Łącznie gałęzie gospodarki powiązane z obronnością (wg klasyfikacji PKD, które uwzględniają także wartość produkcji cywilnej) odpowiadają za wytwarzanie 113 mld zł wartości dodanej, co potwierdza, że ma on mocne fundamenty, by stać się jednym z głównych ośrodków przemysłowych w Polsce i Europie Środkowej.

