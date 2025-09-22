To miasto odżyło w czasie PRL-u. W nim powstało "Tyskie"

Niektóre z dzisiejszych dużych miast w Polsce wcale nie były tak okazałe jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ich rozkwit to efekt wielkich planów urbanistycznych, które w czasach PRL-u miały stworzyć nowoczesne, funkcjonalne ośrodki życia dla tysięcy mieszkańców. Jedno z takich miast stało się symbolem powojennej modernizacji i miejscem, gdzie warzy się jedno z najsłynniejszych polskich piw. Mowa oczywiście o miejscowości Tychy w województwie śląskim, które, choć dziś jest raczej dobrze znane, to mało kto jest świadom historii tej metropolii.

Tychy: od małej wsi do nowoczesnego miasta

Przez wieki Tychy były niewielką osadą, lecz wszystko zmieniło się w latach 50. XX wieku. W 1950 roku władze PRL podjęły decyzję o rozbudowie Tychów i nadaniu im statusu miasta. Powstał plan urbanistyczny autorstwa Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej, który zakładał budowę nowoczesnego, funkcjonalnego ośrodka z szerokimi ulicami, zielonymi przestrzeniami i nowymi osiedlami mieszkaniowymi.

W ciągu kilkudziesięciu lat liczba mieszkańców wzrosła kilkukrotnie – z kilku tysięcy w okresie przedwojennym do ponad 100 tysięcy pod koniec XX wieku. Tychy stały się więc przykładem jednego z największych i najlepiej zorganizowanych projektów urbanistycznych powojennej Polski.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tychy na zdjęciach

Miasto piwa. Tutaj powstało "Tyskie"

Symbolem Tychów jest bez wątpienia piwo Tyskie, warzone tutaj od XVII wieku. Browar Książęcy, działający od 1629 roku, jest dziś jednym z największych i najstarszych browarów w Polsce. To właśnie tutaj powstaje marka "Tyskie", jedna z najbardziej rozpoznawalnych w kraju i za granicą.

Osoby zainteresowane historią tego trunku, mogą poznać ją głębiej, odwiedzając Tyskie Browary Książęce – Muzeum Piwowarstwa przy ul. Katowickiej 9. Na miejscu istnieje nawet możliwość zobaczenia zabytkowych warzelni.

Tychy dziś. Co ciekawego na miejscu?

Dziś Tychy to nowoczesne, dobrze skomunikowane miasto, które wciąż rozwija się gospodarczo i kulturalnie. Zachowało przy tym ducha modernistycznej architektury i socjalistycznej wizji "miasta idealnego". Mimo to jednak, odwiedzając miejscowość, nie zastaniemy tam tylko i wyłącznie szarych blokowisk z czasów PRL-u.

Miasto słynie również z licznych terenów zielonych, takich jak Paprocany - popularne jezioro z plażą, promenadą i atrakcjami dla rodzin. Nie można zapomnieć o sporcie, bowiem Tychy są dumnym domem klubu GKS Tychy, który ma sekcje piłki nożnej, hokeja na lodzie i koszykówki.

Poniżej prezentujemy kilka miejsc w Tychach wartych odwiedzenia: