Chciał ukraść rower sprzed szkoły. Nie przewidział jednego

Nauczyciel zatrzymał 20-latka, który chciał ukraść rower spod szkoły

Do tego zdarzenia doszło na boisku szkolnym ZSP Gierałtowice. Nauczyciel około godziny 9:30 dostrzegł zakapturzonego mężczyznę w masce. 20-latek ukradł rower przypięty do stojaka i próbował na nim odjechać. Jak informuje dzisiajwgliwicach.pl, nauczyciel rzucił się w pogoń za mężczyzną. Złodziej nie wiedział, że nie ma najmniejszych szans uciec, bo gonił go nauczyciel - maratończyk. Pedagog zatrzymał złodzieja po 300 metrach pościgu.

Policjanci przejęli złodziejaszka, a rower wrócił do swojej właścicielki, uczennicy szkoły.

