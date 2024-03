W dniu 11 marca 2024 r. do dzielnicy Dąbrowy Górniczej „Kuźniczka Nowa” zadysponowano zastępy z OSP Kuźniczka Nowa, OSP Łosień, OSP Łęka, OSP Okradzionów oraz JRG Dąbrowa Górnicza do działań związanych z poszukiwaniem zaginionej kobiety. W działaniach użyto specjalistycznego sprzętu w postaci dronów, quadów, nawigacji satelitarnej GPS. W trakcie działań poszukiwawczo-ratowniczych do ratowników JOP dotarła informacja z ustaleń śledczych Policji, iż ciało poszukiwanej kobiety zostało odnalezione w przydomowym "szambie". Dalsze okoliczności zdarzenia ustala Policja oraz przybyły ma miejsce prokurator - informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.