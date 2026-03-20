Atak na systemy urzędu. Włączono procedury kryzysowe

Infrastruktura IT Urzędu Miasta w Myszków stała się celem cyberataku.

Jak przekazał Krzysztof Gawkowski, w trybie pilnym uruchomiono procedury kryzysowe, a sprawą zajęły się wyspecjalizowane służby państwowe. Incydent został zgłoszony m.in. do Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Obecnie trwa szczegółowa analiza incydentu. Podjęto również niezwłoczne działania mające na celu zabezpieczenie systemów informatycznych, ograniczenie skutków zdarzenia oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności infrastruktury - przekazał na portalu "X".

Równolegle rozpoczęła się szczegółowa analiza, która miała ustalić, jak doszło do naruszenia i jakie mogą być jego skutki.

W związku z cyberatakiem na infrastrukturę IT Urzędu Miasta w Myszkowie, w trybie pilnym wszczęte został procedury kryzysowe. Odpowiednie służby państwa zajmują się sprawą, a incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obecnie trwa szczegółowa analiza…— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) March 18, 2026

Widmo wycieku danych. Urząd nie wykluczył najgorszego

W oficjalnym komunikacie miasto przyznało, że nie można było wykluczyć naruszenia poufności danych osobowych.

Chodziło o informacje takie jak:

imiona i nazwiska,

numery PESEL,

adresy e-mail,

inne dane identyfikacyjne i kontaktowe.

Na tamtym etapie nie było potwierdzenia, czy faktycznie doszło do wycieku, jednak zagrożenie było traktowane poważnie.

Służby zabezpieczały systemy. Trwała walka z czasem

Do działań włączyły się odpowiednie instytucje, w tym CSIRT NASK oraz organy ścigania.

Podejmowano działania mające:

zabezpieczyć systemy informatyczne,

ograniczyć skutki ataku,

przywrócić pełną funkcjonalność infrastruktury.

Urzędnicy informowali, że część usług działała normalnie — mieszkańcy mogli załatwiać sprawy osobiście, choć nie wszystkie systemy funkcjonowały bez zakłóceń. Kasa urzędu została czasowo wyłączona.

Natomiast wicepremier Krzysztof Gawkowski zaapelował o ostrożność.

Na ten moment nie można przesądzić, czy i w jakim zakresie doszło do wycieku danych, dlatego apeluję do mieszkańców: zachowajcie ostrożność wobec podejrzanych telefonów i maili oraz zastrzeżcie numer PESEL - można to zrobić w aplikacji mObywatel jednym kliknięciem - czytamy w treści posta.

W momencie ujawnienia sprawy kluczowe pozostawało ustalenie, czy dane mieszkańców rzeczywiście wyciekły i jakie będą konsekwencje ataku.