Wnioski od mieszkańców do tegorocznej edycji katowickiego budżetu obywatelskiego będą przyjmowane od 10 marca do 7 kwietnia. Pomysły przejdą weryfikację formalną do 5 maja, a następnie merytoryczną do 20 sierpnia. Głosowanie zaplanowano na okres od 12 do 25 września.

Katowicki budżet obywatelski. Mieszkańcy polubili wydawanie wspólnych pieniędzy

Nabór propozycji do "zielonego budżetu" Katowic, czyli puli budżetu obywatelskiego wydzielonej po raz szósty wyłącznie na cele związane z miejską przyrodą i ekologią, będzie prowadzony równolegle z naborem wniosków do głównej puli budżetu obywatelskiego.

Od początku funkcjonowania w Katowicach budżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli ponad 3,7 tys. projektów, a do realizacji wybrali ponad 1,4 tys. z nich o łącznej wartości ponad 191 mln zł.

- Co roku do budżetu obywatelskiego zgłaszanych jest kilkaset projektów, a we wrześniowym głosowaniu kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców decyduje o tym, które z tych projektów miasto ma zrealizować - w ub. roku było to ponad 41 tys. osób - przypomina prezydent Katowic Marcin Krupa.

Budżet obywatelski Katowic. Jak i gdzie złożyć wniosek z projektem?

Katowiccy samorządowcy sugerują, że najwygodniej jest złożyć wniosek przez internetowy generator. Wniosek można też wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu miasta albo złożyć osobiście w punkcie konsultacyjnym w budynku urzędu przy rynku, w pokoju 205.

Obligatoryjnym załącznikiem do każdego wniosku jest lista poparcia. W przypadku zadań ogólnomiejskich to 50 podpisów mieszkańców Katowic. Przy zadaniach lokalnych liczba podpisów zależy od liczby mieszkańców dzielnicy - zazwyczaj to kilka lub kilkanaście podpisów, z wyjątkiem większych dzielnic, jak Ligota-Panewniki, gdzie potrzeba ich 24 czy Śródmieścia - 22.

- Musimy pamiętać, że każda nowa inwestycja to także późniejsze koszty utrzymania. Dlatego zachęcam wnioskodawców, by już na etapie składania projektów zwracali uwagę na te wydatki - zastrzega naczelnik wydziału komunikacji społecznej urzędu miasta Justyna Buchalik.

Z tego względu, podobnie jak w poprzednich latach, propozycje takich zadań jak budowa wodnych placów zabaw, tężni czy lodowisk będą oceniane negatywnie.

Również podobnie jak w ostatnich latach projekty dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych powinny być zgłaszane jako zadania ogólnomiejskie. Z kolei na terenach należących do wspólnot mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego czy spółdzielni mieszkaniowych dopuszczalna jest realizacja wyłącznie zadań nieinwestycyjnych.

Katowicki budżet obywatelski. Przypomnijmy, jak to było w ubiegłym roku

W głosowaniu poprzedniego budżetu obywatelskiego Katowic ponad 41 tys. mieszkańców Katowic wybrało do realizacji 140 spośród 259 możliwych (zweryfikowanych formalnie i merytorycznie) projektów. Łączna wartość wybranych przedsięwzięć to ponad 16,6 mln zł.

Większość wybranych projektów zostanie wykonana w tym roku, jednak część z nich wymaga dwóch lat prac. To m.in. trzy projekty ogólnomiejskie (toaleta w parku Kościuszki, monitoring w zachodnich dzielnicach i rolkowisko w rejonie ulic Pustułek i Bażantów), a także dwa lokalne (modernizacja amfiteatru w parku Zadole i monitoring w parku Załęskim).

W 2025 r. w Katowicach ma zostać zrealizowanych 112 pomysłów z ubiegłorocznej edycji Zielonego Budżetu - m.in. posadzenie 10 tys. kwiatów w Parku im. Tadeusza Kościuszki, zakup i montaż budek lęgowych dla nietoperzy oraz akcja wymiany elektrośmieci na nasiona kwiatów, sadzonki drzew oraz krzewów.