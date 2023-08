Czesi masowo jeżdżą do Polski! Supermarkety oblężone, powodem drożyzna

Ojciec Wiktorii zrobił to po śmierci córki. Wystarczyło jedno zdjęcie, by wszystkim pękły serca

Koszmarna drożyzna daje się we znaki nie tylko Polakom. A teraz okazuje się, że Czesi mają jeszcze gorzej - do tego stopnia, że masowo jeżdżą do Polski w poszukiwaniu tańszego jedzenia. Jak pisze czeski dziennik ekonomiczny „Hospodarzske Noviny”, można już mówić o "czeskiej inwazji". W Polsce ceny podstawowych produktów spożywczych, a także na przykład mebli są o tyle niższe, niż w Czechach, że nasi południowi sąsiedzi notorycznie zostawiają u nas swoje pieniądze. Jak obliczają „Hospodarzske Noviny”, nabiał czy warzywa i owoce są u nas tańsze nawet o kilkadziesiąt procent niż u Czechów. Nic dziwnego, że położone bliżej granicy markety w weekendy przeżywają prawdziwe oblężenie, trudno o znalezienie wolnego wózka sklepowego czy miejsca do zaparkowania.

289 proc. więcej czeskich transakcji w Polsce od czasów pandemii. Ceny w Polsce spadły

Czeski dziennik powołuje się na dane największych czeskich banków. Jak się okazuje, w pierwszej połowie 2023 roku liczba czeskich płatności kartą w polskich sklepach wzrosła o prawie 37 proc. w stosunku do roku ubiegłego, a w porównaniu z rokiem 2019, czyli ostatnim przed pandemią koronawirusa jest to już wzrost o... 289 proc.! Zyskują na tym nie tylko polscy handlowcy, ale i inni Polacy, ponieważ z racji wyższych obrotów część polskich sklepów znajdujących się bliżej granicy z Czechami oferuje swoje towary w cenach niższych o około 10 proc. niż markety tych samych sieci w głębi Polski.

