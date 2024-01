80-letni Wiesław rozjechał dwie kobiety na pasach. Nie pójdzie do więzienia?!

Syberyjskie mrozy zmierzają do Polski. Damian Dąbrowski nie ma wątpliwości. Będą dwucyfrowe mrozy

Ta tragedia wydarzyła się w środę, 3 stycznia, po godzinie 17:00 przy ul. Legionów w Częstochowie. Jak ustaliła policja, 80-letni kierowca audi Q7, Wiesław S., zaraz przed oznakowanym i oświetlonym przejściem dla pieszych wyprzedził jadący przed nim pojazd. To spowodowało, że mężczyzna huknął swoim autem w dwie przechodzące przez pasy kobiety - Mariję M. (33 l.) i Oksanę Y. (45 l). Niestety, mimo niemal czterdziestominutowej reanimacji, którą prowadzili ratownicy, życia obywatelek Ukrainy nie udało się uratować. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.

W czwartek, 4 stycznia, Wiesław S. został doprowadzony do prokuratury. - Został mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginęły dwie osoby – przekazał mediom prokurator Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie przyznał się do tego, aby umyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego – dodał prokurator, który jeszcze w czwartek złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie 80-latka. Kilka godzin później wniosek ten został odrzucony.

- Wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, dozór policji wraz z obowiązkiem stawiennictwa się i informowania o wyjazdach, a także zakaz opuszczania kraju – poinformował sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. - Sędzia uznał, że te środki są wystarczające i w sposób należny zabezpieczą prawidłowy bieg postępowania przygotowawczego i ewentualnie sądowego - dodał rzecznik.

