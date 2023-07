i Autor: niekverloan/Pixabay Dawid G. zadał jej cios w klatkę piersiową. Kobiecie pomógł taksówkarz

Co za koszmar!

Dawid G. zadał jej cios w klatkę piersiową. Kobiecie pomógł taksówkarz

To była niedziela, taksówkarz podjechał na ulicę Cmentarną w Rybniku. Zauważył mężczyznę wyprowadzającego kobietę, mężczyzna ją podtrzymywał, a później oparł o mur. Taksówkarz zauważył krew na jej ubraniu. To on zadzwonił na numer alarmowy i pomógł kobiecie. Mężczyzna zniknął, później prokuratura postawiła Dawidowi G. cztery zarzuty.