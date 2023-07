Spadła na tory, pociąg zbliżał się już do stacji. Kobieta mogła zrobić tylko jedno

Jaworzno: Pociąg przejechał nad leżącą na torach kobietą

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 25 lipca przed godziną 8.00 na terenie dworca kolejowego Jaworzno Szczakowa. Czekająca na pociąg kobieta nagle straciła równowagę i spadła na tory. Aby ją wyciągnąć, było za późno, bowiem maszyna zbliżała się do stacji. - Świadkowie zajścia polecili kobiecie, aby się skuliła. O zdarzeniu poinformowano także maszynistę, który rozpoczął hamowanie. Na szczęście nic poważnego się nie stało - opisuje asp. inż Michał Dyl z KP PSP w Jaworznie. - Kobieta w wyniku upadku doznała złamania nadgarstka. Na szczęście nie została uderzona przez żaden z elementów pociągu, nie miała styczności z jego osią. Na miejscu lądował śmigłowiec LPP. Strażacy wyciągnęli poszkodowaną spod pociągu. Została ostatecznie przetransportowana karetką do szpitala - dodaje rzecznik straży. Kobieta może mówić zatem o ogromnym szczęściu.