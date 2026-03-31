Bytom przejmuje tereny po KWK „Centrum”. Powstanie kompleks sportowy

Działki zlokalizowane w rejonie ulicy Łużyckiej w Bytomiu przejdą całkowitą rewitalizację. Zaledwie kilkanaście lat wstecz działały tam obiekty należące do kopalni węgla kamiennego, obejmujące wagę dla ciężarówek, węglowe składowisko oraz osadnik. Obecnie lokalny samorząd zamierza wybudować na tym obszarze innowacyjne centrum rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców.

Dokładnie 30 marca w poniedziałek przedstawiciele miasta sfinalizowali proces przejęcia trzech nieruchomości od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Łączny obszar pozyskanych gruntów wynosi blisko 3,8 hektara. Rzeczoznawcy wyceniają wartość przekazanych miastu działek na około cztery miliony złotych.

Włodarz Bytomia Mariusz Wołosz publicznie zaznaczył, że sfinalizowanie tej transakcji stanowi kluczowy etap w procesie przywracania użyteczności mocno zdegradowanym obszarom miejskim.

– Chcemy kompleksowo zagospodarować teren po KWK „Centrum”. Przy ul. Łużyckiej planujemy budowę nowoczesnego krytego basenu. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od dawna – zaznacza prezydent.

Bytomski magistrat dysponuje już kompletnym programem funkcjonalno-użytkowym dla tego przedsięwzięcia. Taki dokument jest niezbędny, aby samorząd mógł skutecznie wnioskować o zewnętrzne wsparcie finansowe na realizację prac budowlanych.

– Mamy gotową dokumentację niezbędną do aplikowania o środki. Mam nadzieję, że za kilka lat spotkamy się tutaj i zobaczymy zupełnie inny krajobraz – dodaje Wołosz.

Zobaczcie, jak przebiegała konferencja prasowa, którą zorganizowano w związku z przejęciem pokopalnianych gruntów przez bytomski samorząd od spółki węglowej.

Nowy basen w Bytomiu. Będzie strefa wellness i trybuny

Projektowana pływalnia połączy ze sobą zadania związane ze sportem, wypoczynkiem oraz edukacją. Centralnym punktem całego kompleksu zostanie niecka sportowa o wymiarach 35 na 25 metrów, która zostanie w pełni przystosowana do profesjonalnych meczów piłki wodnej.

Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego oraz światowych organizacji sportowych, co pozwoli na bezproblemowe przeprowadzanie oficjalnych mistrzostw. Koncepcja zakłada dodatkowo budowę wygodnych trybun dla kibiców oraz stworzenie kompleksowego zaplecza sanitarnego dla startujących pływaków i ich szkoleniowców.

Przyszły budynek zaoferuje mieszkańcom znacznie więcej niż tylko infrastrukturę do wyczynowego pływania. Włodarze zaplanowali potężną część rekreacyjną, w której znajdą się kolejne niecki wyposażone w różnorodne wodne atrakcje, w tym zjeżdżalnie, odprężające masaże, gejzery oraz bicze wodne.

Z myślą o dzieciach zaprojektowano bezpieczny brodzik, natomiast starsi użytkownicy będą mogli zrelaksować się w strefie wellness oferującej wanny z hydromasażem, sauny oraz przestrzeń do odpoczynku. Cały gmach pozbawiony zostanie barier architektonicznych, co zapewni pełen komfort osobom z niepełnosprawnościami.

Transformacja dawnej kopalni. SRK przekazuje grunty pod inwestycje

Oddanie miejskich działek wpisuje się w potężny plan rewitalizacji dawnych stref wydobywczych. Jarosław Wieszołek kierujący Spółką Restrukturyzacji Kopalń zwraca uwagę, że jest to doskonały dowód na skuteczne przekształcanie nieużytków przemysłowych w przyjazną przestrzeń dedykowaną lokalnej społeczności.

– Oddajemy miastu teren, który stanie się przestrzenią aktywnego wypoczynku. To kolejna darowizna SRK dla Bytomia i przykład przemian, które służą lokalnej społeczności – mówi. – Nie przekazujemy tylko gruntów. Przekazujemy przestrzeń do rozwoju, która pozwala realizować ważne inwestycje publiczne – dodaje.

Okolice ulicy Łużyckiej od dłuższego czasu ulegają pozytywnym przemianom wizualnym i funkcjonalnym. Cztery lata temu w 2020 roku wybudowano tam innowacyjną jednostkę państwowej straży pożarnej, a w niedalekiej przyszłości na tym obszarze ma wyrosnąć zupełnie nowy komisariat policji.

W tym samym rejonie Bytomia zaplanowano wzniesienie akceleratora biznesowego o nazwie KSSENON, który powstaje we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Koszt stworzenia tej nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorców szacowany jest na prawie sto milionów złotych.

Doprowadzenie wszystkich zapowiadanych projektów do końca sprawi, że w nadchodzących latach pokopalniany obszar dawnego zakładu wydobywczego przejdzie historyczną metamorfozę. Szary i zaniedbany krajobraz przemysłowy zostanie ostatecznie zastąpiony tętniącym życiem centrum łączącym sport, rekreację i nowoczesny biznes.