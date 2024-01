Diecezja zaprasza młodych na rekolekcje dla zakochanych. Księża zapewniają: Warto!

Kościół organizuje weekendy dla narzeczonych. To specjalne przygotowania do ślubu pod okiem księdza

Organizatorami tego typu wyjazdów są animatorzy "Spotkań Małżeńskich" ośrodka diecezjalnego w Jaworznie. Dwudniowe rekolekcje mają na celu przygotowanie młodych narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa. To m.in. okazja do spotkania z małżeństwami, które podczas rekolekcji dzielą się swoim doświadczeniem z tymi, którzy w przyszłości chcą przysięgać sobie miłość przed Bogiem. Na takich wyjazdach obecny jest także ksiądz - jego zadaniem jest opowiadać parom o tym, co to znaczy żyć w małżeństwie "po kościelnemu". Kapłan oferuje także duchowe wsparcie.

Na stronie spotkaniajaworzno.pl dowiadujemy się, co jest celem takich rekolekcji:

Jeśli jeszcze nie jesteś pewny/pewna, że to jest ona/on,

Jeśli czujesz, że o wielu ważnych tematach jeszcze nie rozmawialiście, bo nie było czasu,

bo nie było sposobności,

bo nie wiedzieliście jak zacząć taką rozmowę,

tutaj będzie czas i atmosfera, i inspiracja, i delikatne prowadzenie, by ważne dla Was tematy poruszyć i wreszcie omówić we dwoje

Ponadto, obecność na weekendzie dla narzeczonych jest jednocześnie "zaliczeniem" katechez przedmałżeńskich, koniecznych do otrzymania sakramentu małżeństwa. "Weekend prowadzony jest w formie wyjazdowej. Miejscem weekendów najczęściej są ośrodki rekolekcyjne w województwie śląskim i małopolskim. Spotykamy się w piątek wieczorem, kończymy w niedzielę po południu. Na miejsce dojeżdżamy samodzielnie" - dodają organizatorzy. Najbliższe takie rekolekcje odbędą się w dniach 9-11.02.2024 r. w Trzebini.

ZOBACZ TEŻ: Księża biorą się za rodziny. Arcybiskup powiedział jasno. "Musimy zbliżać się"

Ksiądz Tomasz zginął przez sedes ustawiony na środku jezdni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.