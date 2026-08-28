Dostaniesz kwiaty za darmo. Wystarczy spełnić jeden warunek

Akcja odbędzie się w godzinach 9:00–12:00 na płycie rynku w Rybniku. Zasady są proste: wystarczy przynieść 10 szklanych butelek i/lub słoików, aby otrzymać jeden wrzos. Jedna osoba będzie mogła odebrać maksymalnie cztery rośliny.

Szkło zamienią na wrzosy

Wielka Zbiórka Szkła organizowana jest w ramach kampanii Szkło Must Go On. Poza atrakcyjną formą akcji jej celem jest przypomnienie mieszkańcom, jak ważna jest prawidłowa segregacja szklanych opakowań.

Szkło opakowaniowe można wielokrotnie poddawać recyklingowi bez utraty jego właściwości. Żeby jednak mogło ponownie trafić do obiegu, musi zostać właściwie posegregowane.

– Chcemy pokazywać, że prawidłowa segregacja nie musi być skomplikowana. W przypadku szkła wystarczy wyrobić sobie prosty nawyk – opróżnione butelki i słoiki powinny trafiać do odpowiedniego pojemnika – mówi Anna Kamińska, Koordynatorka Projektów Edukacyjnych w Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Co trzeba przynieść na zbiórkę?

Do udziału w akcji można przygotować się już teraz. Warto zajrzeć do kuchennych szafek, spiżarni, garażu czy piwnicy i sprawdzić, czy nie zalegają tam niepotrzebne szklane opakowania.

Nie trzeba ich dokładnie myć. Muszą być jednak opróżnione z zawartości.

Za każde 10 przyniesionych butelek lub słoików uczestnik otrzyma jeden wrzos w doniczce. Łącznie organizatorzy przygotowali 2000 roślin. Będą one wydawane do godz. 12:00 lub do wyczerpania zapasów.

Za 10 szklanych butelek i/lub słoików można otrzymać jeden wrzos. Obowiązuje limit maksymalnie czterech roślin na osobę.

Szczegółowe zasady i regulamin akcji dostępne są na stronie szklomustgoon.pl.