Skatowany 4-letni Ignaś. Sąsiedzi mówią o matce i jej partnerce. Wymowne słowa

ZGOTOWAŁY DZIECKU PIEKŁO

Dramat 4-letniego Ignasia z Gliwic. Sąsiedzi mówią o matce i jej partnerce. Wymowna relacja

Piekło, przez jakie przechodził 4-letni Ignacy Z. z Gliwic, to cierpienie fizyczne i psychiczne, które trudno opisać słowami. Dziecko było katowane przez partnerkę swojej matki, Patrycję J. Kobieta rzucała chłopczykiem o ścianę, dusiła go, szarpała, zamykała w szafie i głodziła. Sąsiedzi zgodnie mówią, co działo się za drzwiami tego mieszkania.