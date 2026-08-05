Dyrektor bytomskiej szkoły zwolniony po zarzutach z prokuratury

Po uzyskaniu informacji od śledczych, prezydent Bytomia niezwłocznie podjął kroki wobec dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42, co potwierdził miejscowy urząd miejski. Początkowo, 28 lipca, zawieszono go w obowiązkach służbowych, by już po trzech dniach, 31 lipca, ostatecznie pozbawić go stanowiska.

Przedstawiciele bytomskiego magistratu zwracają uwagę, że krok ten został podyktowany wytycznymi prokuratora oraz pozytywną opinią, jakiej udzielił Śląski Kurator Oświaty.

Cała sprawa jest bezpośrednio związana z postępowaniem śledczym wymierzonym w byłego szefa placówki, w stosunku do którego wysunięto zarzuty posiadania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Dochodzeniem zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, a o szczegółach doniesień informował Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Władze Bytomia zaznaczają, że ciężar gatunkowy i wysokie prawdopodobieństwo przedstawionych podejrzeń wymusiły błyskawiczną interwencję.

– Ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów, natychmiast po otrzymaniu informacji z prokuratury, 28 lipca Prezydent Bytomia zawiesił, a następnie 31 lipca odwołał dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 – poinformował Urząd Miejski w Bytomiu.

Oskarżony dyrektor szkoły ma zakaz wstępu do wszystkich placówek miejskich w Bytomiu

Działania władz miasta sięgają jednak znacznie głębiej. O zaistniałej sytuacji prezydent Bytomia powiadomił odpowiednie organy, w tym rzecznika dyscyplinarnego i Śląskiego Kuratora Oświaty. Ponadto zrealizowano wszystkie wskazania przekazane przez prokuraturę.

Jak przekazał bytomski magistrat, podjęto również decyzję o całkowitym zakazie wstępu byłego dyrektora do jakichkolwiek jednostek oświatowych i wychowawczych podlegających gmienie.

- Prezydent zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego i Śląskiego Kuratora Oświaty. Spełnił również wszystkie zalecenia prokuratora włącznie z uniemożliwieniem wstępu byłemu dyrektorowi do wszystkich gminnych placówek wychowawczych i edukacyjnych na terenie Bytomia - oznajmił magistrat.

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Oskarżony mężczyzna pełnił funkcję dyrektora od 2019 roku, kiedy to zwyciężył w konkursie na to stanowisko. Wówczas wyboru dokonała komisja, w której zasiedli reprezentanci organu prowadzącego, nadzoru pedagogicznego, a także przedstawiciele rad: pedagogicznej i rodziców oraz organizacji zrzeszających pracowników.

Obecnie postępowanie wciąż jest w toku, a prokuratura wstrzymuje się z udostępnianiem dowodów opinii publicznej na tym etapie sprawy. Należy przypomnieć, że w świetle prawa funkcjonuje zasada domniemania niewinności, co oznacza, iż podejrzany nie jest traktowany jak winny aż do uprawomocnienia się decyzji sądu.