Zgłoszenie o groźnym incydencie służby otrzymały na przełomie sierpnia i września, około północy. Ratownicy zostali natychmiast zadysponowani do pożaru, który wybuchł w wielorodzinnym budynku przy ulicy Chopina Bocznej 6 na terenie Jaworzna.

Od pierwszych chwil sytuacja jawiła się jako bardzo groźna. W trakcie trwania pożaru nastąpiła silna eksplozja, która spowodowała runięcie fragmentu konstrukcji budynku. Służby błyskawicznie przystąpiły do interwencji.

Dwie osoby ranne po wybuchu w Jaworznie

Z raportów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że w wyniku tego dramatycznego zdarzenia dwie osoby doznały obrażeń. Konieczna była również natychmiastowa ewakuacja wszystkich mieszkańców dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Budynek ostatecznie opuściło sześciu lokatorów.

Skala zniszczeń wymusiła zadysponowanie znacznych sił ratunkowych. Do Jaworzna ściągnięto specjalistyczną grupę poszukiwawczą oraz wsparcie w postaci dodatkowych zastępów strażackich, w tym jednostek z sąsiedniego Sosnowca. Ze względu na uszkodzenie konstrukcji priorytetem było dokładne przeszukanie gruzowiska pod kątem ewentualnych ofiar.

Działania straży pożarnej skupiały się na ugaszeniu ognia i zabezpieczeniu naruszonych struktur obiektu. Według komunikatów wydanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, sytuacja została ostatecznie opanowana, a akcja gaśnicza dobiegła końca o 00:40.

Gdy minęło bezpośrednie zagrożenie, ewakuowani mieszkańcy otrzymali zgodę na powrót do swoich domostw.

Zakończenie działań ratowniczych to jednak dopiero początek dochodzenia. Najważniejszym zadaniem dla śledczych będzie teraz szczegółowe ustalenie przebiegu zdarzeń, w tym znalezienie przyczyny samego pożaru, eksplozji oraz uszkodzenia gmachu.

Obecnie służby nie dysponują jednoznacznymi dowodami, które mogłyby wskazać bezpośredni powód pojawienia się ognia.

Nocna interwencja służb w Jaworznie

Wybuch ognia w porze nocnej to zawsze scenariusz najwyższego ryzyka w budynkach mieszkalnych. Sen i ciemność utrudniają szybką orientację mieszkańców, a gęsty dym i brak światła stanowią dodatkową przeszkodę dla ekip ratowniczych podczas prowadzenia akcji.

W opisywanym przypadku interwencję dodatkowo utrudniał fakt, że eksplozja spowodowała naruszenie konstrukcji i zawalenie fragmentu murów, co wymusiło użycie sprzętu poszukiwawczego. Kluczowym sukcesem akcji jest fakt, że wszyscy ewakuowani lokatorzy mogli ostatecznie bezpiecznie wrócić pod swój dach.

Odpowiednie służby przystąpią teraz do rzetelnego badania okoliczności tego nocnego dramatu. Szczegółowe doniesienia dotyczące zdrowia rannych oraz dokładnych motywów powstania pożaru zostaną najprawdopodobniej upublicznione po zakończeniu niezbędnych ekspertyz.

Koszmar w Jaworznie. 17-latek oblany benzyną i podpalony przez kolegów: