Droga ekspresowa S1, której budowa trwa etapami od lat, znajduje się na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Jej docelowa długość całkowita to 135 km. Zgodnie z planami połączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Jest podpis wojewody. Oznacza jedno: do roboty!

W poniedziałek wojewoda śląski Marek Wójcik wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S1 Bieruń – Oświęcim. Zapowiedział, że wykonawca już we wtorek będzie mógł rozpocząć roboty.

Prowadzący ze śląskiego Bierunia do małopolskiego Oświęcimia odcinek drogi ekspresowej ma mieć długość około 2,9 km. Zgodnie z określonymi parametrami technicznymi, powinna powstać jezdnia z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz rezerwą pod trzeci pas. Zezwolenie przewiduje także budowę liczącego około 2,7 km odcinka obwodnicy Bierunia w ciągu drogi krajowej 44.

„Droga S1 jest drogą kluczową z punktu widzenia województwa śląskiego. Stanowi obwodnicę całej aglomeracji górnośląskiej, ale także rozwiązuje bardzo wiele lokalnych problemów, takich jak tranzyt, który obecnie odbywa się m.in. przez Bieruń" - powiedział Wójcik. Wojewoda dodał, że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że inwestor wspólnie z wykonawcą już we wtorek będą mogli zacząć prace drogowe.

Ciąg dalszy artykułu pod galerią: Budowa drogi ekspresowej S1 Podwarpie-Dąbrowa Górnicza bliska końca

Opóźnienie o niemal dwa lata. Bo... procedury były złe

Podpisana 30 listopada 2021 r. - a więc prawie trzy lata temu - umowa z wykonawcą robót, firmą Strabag Sp. z o.o. zakładała, że inwestycja zakończy się do 15 grudnia 2024 r. Jak widać, nic z tego...

Przedstawiony podczas poniedziałkowej konferencji prasowej nowy termin oddania tego odcinka ekspresówki do użytku to jesień 2026 r. Wicedyrektor do spraw realizacji inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Zbigniew Szweda tłumaczył, że opóźnienia wynikają m.in. z problemów na etapie postępowania przetargowego oraz długotrwałych procedur administracyjnych.

Szacowany w umowie koszt budowy odcinka S1 Bieruń (wraz z węzłem) – Oświęcim oraz obwodnicy Bierunia to ponad 212,7 mln zł.