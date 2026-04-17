Nowy termin otwarcia estakady w Chorzowie

Temat chorzowskiej przeprawy niespodziewanie przyśpieszył. Stacja TVP3 Katowice poinformowała, powołując się na słowa wojewody śląskiego Marka Wójcika, że samochody wrócą na ten kluczowy odcinek o wiele szybciej, niż pierwotnie planowali to miejscy urzędnicy.

Do niedawna magistrat traktował sierpień jako najbardziej prawdopodobny moment wznowienia przejazdów. Obecnie na stole leży znacznie bardziej optymistyczny wariant, zakładający odblokowanie trasy już za zaledwie kilka tygodni. Taki zwrot akcji niesie ogromną ulgę zmotoryzowanym, którzy od miesięcy zmagają się z gigantycznymi korkami w ścisłym śródmieściu.

Najświeższe badania techniczne wykazały, że betonowa struktura pozostaje w stanie przedawaryjnym. Oznacza to, że przeprawa nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa, jednak pozwala na dalszą eksploatację po wdrożeniu surowych obostrzeń.

Specjaliści wyrazili zgodę na korzystanie z obiektu jeszcze przez kilka lat, ale w mocno okrojonej formie. Kierowcy otrzymają do dyspozycji po jednym pasie w obu kierunkach dla samochodów o masie do 3,5 tony.

Tramwaje Śląskie wrócą na estakadę i pod nią

Nowe ustalenia dotyczą również pasażerów komunikacji miejskiej. Samorządowcy zamierzają przywrócić kursowanie składów szynowych nie tylko na samej górnej płycie, ale również bezpośrednio pod betonową konstrukcją.

Pojazdy szynowe przejadą górą w systemie wahadłowym, by w danym momencie ciężar przeprawy obciążał zaledwie jeden wagon. Spółka Tramwaje Śląskie zdążyła już wystartować z fizycznymi przygotowaniami do reaktywacji linii, a ekipy techniczne intensywnie pracują przy infrastrukturze torowej.

Od kiedy pojawiła się informacja , że stan techniczny estakady umożliwia jazdę tramwajów , zarówno pod, jak i na estakadzie (w tym przypadku wahadłowo) przygotowujemy się do uruchomienia sieci i torów dla ruchu tramwajowego. Właśnie trwają prace wykonywane przez pracowników Zakładu Torów i Sieci spółki - informował w mediach społecznościowych Marcin Michalik, prezydent Chorzowa.

Wznowienie przejazdów dolnym poziomem odblokuje fundamentalny dla miasta węzeł przesiadkowy na chorzowskim rynku. Chociaż drogowcy sfinalizowali już najtrudniejsze roboty, przed oficjalnym przecięciem wstęgi muszą jeszcze zrealizować kilka niezbędnych poprawek. Lista obejmuje między innymi:

przywrócenie pełnej przepustowości instalacji odwadniającej,

kompleksowe wyczyszczenie szczelin dylatacyjnych,

montaż brakujących barier energochłonnych.

Reprezentant rządu w terenie przekonuje, że wszystkie te usterki uda się wyeliminować w błyskawicznym tempie kilkunastu dni. Zupełnie inną perspektywę prezentują jednak władze samorządowe, przypominając o bezwzględnym wymogu rozpisania czasochłonnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji.

Droga krajowa nr 79 w Chorzowie obsługiwała ogromny ruch

Wyłączenie obiektu z eksploatacji dosłownie zadusiło śródmieście. Wiadukt wisi bezpośrednio nad głównym placem miasta i tworzy kluczowy fragment drogi krajowej nr 79, spajającej Bytom z sąsiednimi Katowicami.

W czasach świetności trasę tę pokonywało każdego dnia nawet do 45 tysięcy aut. Całkowite wstrzymanie ruchu wygenerowało potężne problemy dla tranzytu osobowego i załamało płynność funkcjonowania transportu zbiorowego.

Największy cios wymierzono w pasażerów, ponieważ zablokowano jedną z najważniejszych magistrali tramwajowych na Śląsku. Uruchomienie choćby szczątkowego przepływu pojazdów z pewnością zredukuje uciążliwy paraliż całej aglomeracji.

8

Ryzyko katastrofy budowlanej zamknęło wiadukt w czerwcu 2025 roku

Drogowcy zablokowali wjazdy na konstrukcję w czerwcu 2025 roku na skutek druzgocących wyników kontroli technicznej. Inżynierowie odkryli w niej głębokie naruszenia struktury nośnej, włączając w to zaawansowaną degradację kluczowych splotów ze stali sprężającej.

Zagrożenie nagłym zawaleniem się gigantycznej bryły było na tyle prawdopodobne, że urzędnicy bez wahania wymusili jej natychmiastowe wyłączenie z jakiejkolwiek eksploatacji.

Dopiero ostatni audyt rzeczoznawców dał zielone światło na warunkowe wznowienie przejazdów, co z automatu wywołało dyskusję o szybszym udrożnieniu trasy. Ostateczny termin całkowitego oddania estakady do użytku wciąż pozostaje jednak wielką niewiadomą.