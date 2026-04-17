Zaginęła 17-letnia Miriam Wolniewicz z Częstochowy. Policja prosi o pomoc

Od 16 kwietnia częstochowscy funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania poszukiwawcze za 17-letnią Miriam Wolniewicz, która w miniony piątek po wyjściu ze szkoły nie pojawiła się w domu przy ul. Worcela. Służby nie ukrywają zaniepokojenia zaistniałą sytuacją, podkreślając, że istnieje realne niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia przez poszukiwaną nastolatkę.

Z zebranych do tej pory informacji wynika, że dziewczyna opuściła teren placówki edukacyjnej, ale z niewyjaśnionych przyczyn nie dotarła do swojego miejsca zamieszkania i od tamtej pory nie skontaktowała się z najbliższymi. Mundurowi nie ustają w wysiłkach, skrupulatnie weryfikując każdy pojawiający się ślad w tej sprawie.

Zaginiona 17-latka mierzy około 168 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Jej znakiem szczególnym są długie blond włosy oraz oczy w kolorze zielonym. W dniu zaginięcia Miriam ubrana była w jasną, prawdopodobnie białą bluzę, czarne spodnie oraz biało-różowe obuwie sportowe.

Funkcjonariusze apelują o czujność i proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć 17-latkę od momentu jej zaginięcia, lub dysponują jakąkolwiek wiedzą na temat jej obecnego miejsca przebywania. Każda, nawet najdrobniejsza wskazówka, może okazać się przełomowa w prowadzonych poszukiwaniach.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia nastolatki należy kierować do częstochowskiej komendy dzwoniąc pod numer 47 858 12 55, zgłaszając się do najbliższej jednostki policji lub wybierając numer alarmowy 112.

i Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Zaginięcia w Polsce – statystyki dają nadzieję

Dramat Miriam i jej bliskich wpisuje się w szerszy obraz zaginięć w naszym kraju. Z policyjnych danych wynika, że rocznie służby przyjmują od kilkunastu do nawet 20 tysięcy zgłoszeń o osobach zaginionych. Choć przeważająca część tych spraw znajduje szczęśliwy finał – nierzadko już w pierwszych dobach od przyjęcia zawiadomienia – to wciąż część pozostaje niewyjaśniona.

Liczby nie kłamią – czas odgrywa tutaj kluczową rolę. Aż 30% zaginionych udaje się odnaleźć w ciągu pierwszej doby od zgłoszenia, 54% po dwóch dobach, a niemal 77% w pierwszym tygodniu poszukiwań. W perspektywie miesiąca skuteczność ta wzrasta do ponad 90%.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem zaginięcia i jak najszerzej nagłaśniać sprawę w mediach, w tym społecznościowych. To znacznie podnosi prawdopodobieństwo szybkiego i szczęśliwego odnalezienia zaginionego.

