Ekipa programu „Kuchenne Rewolucje” ponownie pracuje na Śląsku. Tym razem Magda Gessler odwiedziła Gliwice, gdzie zdecydowała się przeprowadzić kulinarną metamorfozę w jednym z charakterystycznych lokali w centrum miasta.

Rewolucja odbywa się w barze „Pierwsza Polka”, mieszczącym się przy ulicy Zwycięstwa – jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic w śródmieściu Gliwic. Lokal znany jest przede wszystkim z klimatycznego wystroju oraz oferty koktajlowej.

Bar inspirowany historią miasta

„Pierwsza Polka” to cocktail bar stylizowany na lata 20. i 30. XX wieku. Wnętrza utrzymane są w stylistyce art déco, a twórcy miejsca podkreślają, że inspiracją była zarówno atmosfera przedwojennych Gliwic, jak i twórczość znanego gliwickiego pisarza Horsta Bienka, autora powieści „Pierwsza Polka”.

Jak podkreślają właściciele lokalu, miejsce ma oddawać klimat, charakter i ducha miasta sprzed lat. To przestrzeń stworzona zarówno na spotkania przy kawie, jak i wieczorne wyjścia przy koktajlach przygotowywanych przez profesjonalnych barmanów.

Goście mogą poczuć się tutaj – jak zapewniają twórcy lokalu – jak bohaterowie powieści rozgrywającej się w międzywojennych Gliwicach.

Co można było zjeść w „Pierwszej Polce”?

Choć bar kojarzony jest przede wszystkim z autorskimi drinkami i bogato wyposażonym barem, w menu nie brakuje także przekąsek i dań inspirowanych różnymi kuchniami świata.

Do tej pory w karcie można było znaleźć m.in.:

żurek na paście miso - 17 zł

tatar truflowy – 35 zł

podpłomyk à la Polka – 23 zł

frytki po szwedzku – 18 zł

burger Korean Fire – 36 zł

pierogi ruskie, z mięsem lub z grzybami – 24 zł

Lokal cieszył się do tej pory bardzo dobrą opinią wśród gości. W internecie „Pierwsza Polka” ma ocenę 4,6 na 5 gwiazdek przy niemal 300 opiniach, co pokazuje, że miejsce jest dobrze znane i chętnie odwiedzane.

Rewolucja w toku. Jak zmieni się "Pierwsza Polka"?

Na czas nagrań programu lokal został zamknięty dla gości. Wiadomo, że Magda Gessler rozpoczęła pracę w restauracji 14 kwietnia, a dalsza część kulinarnej metamorfozy odbywa się 15 kwietnia.

Podczas nagrań restauratorka analizuje menu, organizację pracy lokalu oraz jego charakter. W wielu przypadkach wprowadza także zupełnie nowe dania lub zmienia koncepcję miejsca.

Sama Magda Gessler już wcześniej zapowiedziała swoją wizytę na Śląsku w mediach społecznościowych.

„Z podwójną mocą!! Teraz Wawer, następna stacja Gliwice! Nagrania pełne skupienia i wigoru!! A sytuacje są nadzwyczajne a nawet magiczne :))))” – napisała.

Jak zakończy się rewolucja w gliwickiej „Pierwszej Polce”, okaże się dopiero w jednym z przyszłych odcinków programu. Wtedy widzowie przekonają się, czy lokal zachowa swój dotychczasowy klimat inspirowany historią miasta, czy też przejdzie całkowitą metamorfozę.

Śląsk na celowniku Magdy Gessler

To nie pierwsza wizyta Magdy Gessler na Śląsku w ostatnich tygodniach. Znana restauratorka i prowadząca program „Kuchenne Rewolucje” wcześniej pojawiła się w Chorzowie, gdzie wzięła na warsztat dobrze znany mieszkańcom Bar Kinga przy ulicy św. Kingi 1. Po kilku dniach intensywnych zmian lokal przeszedł prawdziwą metamorfozę – zarówno pod względem wystroju, jak i oferty kulinarnej – a jego nowa nazwa to Bar Frelka i Hanys.

O wizycie gwiazdy TVN internauci dowiedzieli się bardzo szybko dzięki wpisom w mediach społecznościowych. W sobotę, 28 marca, sama Magda Gessler opublikowała w sieci entuzjastyczny komentarz, w którym nie kryła zachwytu nad atmosferą miejsca i regionalnymi smakami.

– Chorzów… tuta króluje Danusia… rządzi śląską kuchnią!!! :))))) Zjecie tu obłędnie – napisała restauratorka.

Oficjalne ponowne otwarcie lokalu nastąpiło 1 kwietnia 2026 roku.