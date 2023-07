Górnik ze Śląska zobaczył tonącego w Bałtyku 8-latka. Mógł zrobić tylko jedno

i Autor: Shutterstock

Bohater!

Górnik uratował tonącego w Bałtyku 8-latka. "Chłopiec nie potrafił się wydostać"

Nie od dziś wiadomo, że praca w zawodzie górnika jest w naszym regionie powodem do dumy. Pan Jacek Kuczera pokazał, że odwagę można mieć nie tylko na co dzień zjeżdżając na dół na szychtę, ale także w sytuacjach naprawdę wymagających nie lada bohaterstwa. Pracujący na co dzień w kopalni Jankowice mężczyzna podczas pobytu nad Bałtykiem zauważył tonącego 8-latka. Od razu ruszył na ratunek.