Wszedł do piwnicy wypełnionej wodą. Tragiczna śmierć mężczyzny w Rybniku

Grabownia: 48-latek zginął w piwnicy

Jak podaje serwis "Rybnik dla Was", wypadek miał miejsce w sobotę, 25 lutego wieczorem na terenie posesji przy ul. Poloczka w Grabowni, dzielnicy Rybnika. Spotkało się tam dwóch mężczyzn na towarzyskie spotkanie. Jeden z nich zszedł do piwnicy, jakiś czas potem to samo uczynił drugi. Okazało się, że ten pierwszy, 49-letni mężczyzna wpadł do pomieszczenia wypełnionego wodą. Na miejsce przyjechała policja, straż pożarna, pogotowie. 49-latek został wyciągnięty z wody. - Niestety, nie udało się uratować życia mężczyzny - powiedział lokalnemu portalowi dyżurny PSP w Rybniku. Okoliczności tej tragedii bada policja o prokuratura.

Grób Krystianka utonął w białych kwiatach. Chłopiec zginął w wypadku na DK 19 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.