Groźny wypadek w Żerdzinach pod Raciborzem, gdzie samochód rozpadł się na pół, na szczęście nie przyniósł ofiar śmiertelnych.

Kierowca hondy, 20-latek, nie ustąpił pierwszeństwa kii, w wyniku czego trzy osoby trafiły do szpitala.

Mimo dramatycznego wyglądu zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń zagrażających życiu.

Żerdziny. Honda rozpadła się na pół w czasie wypadku

Żadna z osób poszkodowanych w wypadku w Żerdzinach pod Raciborzem nie odniosła obrażeń zagrażających życiu, choć samo zdarzenie wyglądało niezwykle groźnie - jedno z aut rozpadło się na pół. Ok. godz. 14.30 na drodze wojewódzkiej nr 416 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych: hondy i kii.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni kierujący pojazdem marki Honda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej kierującej samochodem marki Kia. W wyniku zdarzenia 20-letnia kobieta kierująca kią, a także kierowca i pasażerka hondy zostali przewiezieni do szpitala - przekazała Policja Śląska.

Trzecia z poszkodowanych osób ma 49 lat - wszystkie trafił do szpitala. Jak dodaje w rozmowie z "Super Expressem" mł.asp. Joanna Wiśniewska, rzeczniczka KPP w Raciborzu, obie osoby prowadzące auta były trzeźwe.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.