Horror na Śląsku! W składziku znaleziono zwłoki 30-latki. Zatrzymano mężczyznę

We wtorek, 23 stycznia, policjanci z Tarnowskich Gór otrzymali zgłoszenie dotyczące koszmarnego odkrycia w jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie prywatnej posesji w Tworogu (woj. śląskie). Mundurowi w jednym ze składzików odnaleźli zwłoki 30-letniej kobiety. Do sprawy został zatrzymany 30-letni mężczyzna. W poniedziałek do późna na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

- Śledczy wyjaśniają teraz okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Ustalają również, jaki związek ze śmiercią kobiety miał zatrzymany 30-latek. Postępowanie prowadzi tarnogórska policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach - podsumowuje policja z Tarnowskich Gór.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.