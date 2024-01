Pobierasz 800 plus? ZUS ma dla ciebie ważne ostrzeżenie!

Świadczenie 800 plus. ZUS ostrzega przed oszustami

W poniedziałek, 22 stycznia, ZUS w Żywcu otrzymał niepokojące zgłoszenia od klientów - dotyczyły one próby wyłudzenia danych przez oszustów, którzy rozsyłali fałszywe maile do pobierających świadczenie 800 plus. W wiadomościach prosili użytkowników o uaktualnienie swoich personaliów w związku ze wzrostem zapomogi z 500 zł na 800 zł. Do treści załączony był link przekierowujący do specjalnego formularza. Klienci, którzy nie zmieniali żadnych informacji oraz otrzymywali świadczenie w terminie, nabrali podejrzeń co do otrzymanych maili.

- Zaniepokoiła ich domena, z której wysłano emaila, bo łudząco przypominała PUE ZUS, choć widniała tam jako PUO. Zazwyczaj taki email ma na celu wyłudzenie naszych danych z formularza, zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci - przekazała "RMF24" Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS w województwie śląskim.

ZUS apeluje do osób, które otrzymały podobne wiadomości, by je zignorować i nie klikać w żadne zawarte w nich linki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina także, że świadczenie 800 plus z kwoty 500 plus jest podnoszone automatycznie i nie wymaga składania żadnego wniosku. Wnioski na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2024 r. do końca maja 2025 r., będzie można składać od 1 lutego za pośrednictwem PUE, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia i aplikacji mZUS.

