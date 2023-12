Dziewice konsekrowane. Kim są?

W archidiecezji krakowskiej jest ich 58, w archidiecezji w Katowicach 20, w całej Polsce jest ich aż 428. Dziewice konsekrowane, zaślubiają Jezusa Chrystusa, składając śluby zobowiązują się do życia w czystości do końca swoich dni. Dziewice konsekrowane nie żyją w zakonie, same pracują na swoje utrzymanie i dbają o czas na modlitwę. Zwykle zostają nimi kobiety młode, aktywne zawodowo, które chcą poświęcić swoje życie Bogu.

Dziewice konsekrowane noszą pewien symbol

Kobiety, które ślubują Jezusowi, w trakcie konsekracji otrzymują obrączkę i brewiarz. Wcześniej jednak muszą odpowiedzieć na pytanie: Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?

Dziewice konsekrowane nie mają konkretnego celu do zrealizowania, chodzi przede wszystkim o bycie osobą poświęconą Bogu, ale żyjącą w normalnym świecie, nie w zakonie, tak jak zakonnice, które przyjęły śluby. Dziewice konsekrowane same podejmują decyzję, gdzie chcą mieszkać, pracować w jaki sposób żyć.

8 grudnia, w uroczystość Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w konkatedrze w Żywcu doszło do niezwykłego zdarzenia. Trzy kobiety z okolic Podbeskidzia wzięły udział w obrzędzie konsekracji dziewic.

Kandydatki odnowiły postanowienie życia w czystości w służbie Kościołowi. Po modlitwie dziewice otrzymały z rąk biskupa symbole: obrączkę na znak zaślubin z Chrystusem oraz brewiarz, który jest narzędziem osobistego uświęcenia przez modlitwę.

"Czystość to najwyższy przejaw miłości. To gwarancja, że człowiek dostrzega w niej wartość, która zdecydowanie przewyższa pożądanie czy emocjonalne zauroczenie. Jeśli człowiek nie chroni czystości, wówczas ludzka miłość staje się brudna, okaleczona fizycznie, psychicznie i duchowo. Czystość to prymat miłości, troski i wierności wobec tego, co cielesne. Czystość jako wartość nie jest chroniona przez nakazy i zakazy, ale przez miłość, dlatego poza miłością czystość staje się niezrozumiała i niemożliwa; zamiast radości i szczęścia rodzi się poczucie przygnębienia i frustracji" - mówił podczas homilii biskup Greger podczas homilii.

Jak dowiemy się ze strony internetowej diecezji bielsko-żywieckiej, trzy nowe dziewice konsekrowane to Agnieszka Bieniek z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milówce, Kamila Falińska z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy i Aneta Kaczmarek z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Bielsku-Białej.

Był to szósty obrzęd konsekracji dziewic w historii diecezji bielsko-żywieckiej. Pierwsza konsekracja odbyła się w 8 kwietnia 2013 roku, w dniu Zwiastowania Pańskiego. Dotąd 15 kobiet z okolic Podbeskidzia decydowało się wytrwać w dziewictwie w służbie Kościołowi.

Ile żyje w Polsce dziewic konsekrowanych?

Pierwsza konsekracja dziewicy w Polsce odbyła się ponad ćwierć wieku temu. Według danych kościoła z kwietnia 2023 w Polsce żyje łącznie 403 dziewic konsekrowanych (Verginetki), najwięcej w:

diecezji krakowskiej (58),

warszawskiej (36)

gdańskiej (29).

Te dane jednak już się zmieniły. Na oficjalnej stronie stanu dziewic konsekrowanych podano, że na tę drogę w Polsce zdecydowało się 428 kobiet.

Najmniej dziewic znajduje się natomiast w diecezjach:

Drohiczyńskiej, sosnowieckiej, gnieźnieńskiej, zamojsko-lubaczowskiej - 1

Bydgoskiej, legnickiej, włocławskiej, siedleckiej - po 2

Świdnickiej, radomskiej, łowickiej - po 3

Kto może zostać dziewicą konsekrowaną? Takie warunki trzeba spełnić

Do konsekracji mogą zostać dopuszczone kobiety, które ukończyły 25 lat, nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości, według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim i zostały dopuszczone do konsekracji przez Biskupa Diecezjalnego.

Kandydatka pragnąca przyjąć konsekrację zwraca się bezpośrednio do Biskupa Diecezjalnego, przedstawiając prośbę o rozeznanie i konsekrację oraz opinię księdza proboszcza, życiorys i świadectwo chrztu. Samo przygotowanie do konsekracji trwa od 4 do 5 lat.

