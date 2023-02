Katowice. Palestyńczyk był Hiszpanem, ale mógł też udawać Greka. Trafił do ośrodka dla cudzoziemców

W ubiegłym roku w kopalni Pniówek w w wyniku wybuchu metanu zginęło 9 górników a 30 zostało rannych. 9 górników uznano za zaginionych. Niestety, ale pracujący wtedy górnicy mieli niewielkie szanse na to, aby przeżyć, a sama tragedia pokazała, że praca górnika jest skrajnie niebezpieczna. Jak zresztą wygląda wybuch metanu pokazał Główny Instytut Górnictwa.

Kilka lat temu GIG umieścił w internecie film pokazujący kontrolowany wybuch metanu w kopalni Barbara w Mikołowie. Wideo robi ogromne wrażenie i pokazuje, że jeśli dochodzi do zapalenia się metanu, to szanse na ucieczkę przed pędzącą w szybkim tempie kulę ognia, są naprawdę nikłe. Podczas wybuchu temperatura osiąga zresztą nawet 1000 stopni Celsjusza co sprawia, że człowiek nie jest w stanie wyjść z tego cało.

Zobaczcie jak wygląda wybuch metanu w kopalni