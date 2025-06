7-latek potrącony przez BMW w Jaworznie. Jak doszło do wypadku?

Do zdarzenia doszło przedwczoraj po południu na ulicy Padarewskiego w Jaworznie. Jak informuje policja, 7-letni mieszkaniec miasta, poruszając się rowerem, wjechał na jezdnię, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pojazdowi BMW. Wtedy rozegrał się dramat. – „7-letni mieszkaniec Jaworzna, poruszający się rowerem, wjechał na jezdnię, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pojazdowi bmw, w wyniku czego doszło do potrącenia” – relacjonuje policja.

Na miejsce zdarzenia wezwano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Dziecko, na szczęście, nie doznało bardzo poważnych obrażeń ciała – skończyło się na potłuczeniach i ogólnych obrażeniach, niezagrażających życiu.

Konsekwencje dla opiekunów 7-latka. Policja przypomina przepisy

Z uwagi na fakt, że sprawcą kolizji był 7-letni chłopiec, a ponadto dziecko poruszało się na rowerze bez opieki osoby dorosłej, policjanci prowadzą czynności wyjaśniające o wykroczenie, a następnie skierują sprawę do sądu. „Konsekwencję w tym wypadku czekają opiekunów prawnych chłopca” – informuje policja.

Mundurowi apelują do rodziców o większą kontrolę nad tym, gdzie i jak ich pociechy spędzają czas wolny. „Wakacje to dla dzieci okres większej swobody, wolności i poczucia nieskrępowania obowiązkami szkolnymi. Niestety często jest to również czas wolny od nadzoru dorosłych i od odpowiedzialności” – podkreślają policjanci.

