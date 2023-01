Zaprosiła go na randkę, on się z nią spotkał. wsiadł do samochodu i łomot dostał

i Autor: policja

Mężczyzna przeżył rozczarowanie

Jaworzno. Policja zatrzymała dwie osoby w sprawie rozboju

Mieszkaniec Jaworzna na długo zapamięta tę randkę. Mężczyzna poznał w sieci 32-letnią kobietę. Od początku dążyła do spotkania, co po jakimś czasie stało się faktem. Jednak to nie jest początek romantycznej historii, ale dramatu, jaki spotkał 42-latka. Zamiast upojnych chwil był ból!