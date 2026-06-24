Karambol na autostradzie A1! Trzy auta rozbite, droga w stronę Łodzi zablokowana

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-06-24 12:16

Poważne utrudnienia dla kierowców podróżujących autostradą A1 w województwie śląskim. W rejonie Dobieszowic zderzyły się trzy pojazdy, blokując całkowicie przejazd w kierunku Łodzi. Jedna osoba trafiła do szpitala. Służby są na miejscu, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Karambol na A1. Droga całkowicie zablokowana

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło na autostradzie A1 w województwie śląskim. W miejscowości Dobieszowice, w powiecie będzińskim, na jezdni w kierunku Łodzi doszło do karambolu z udziałem trzech samochodów. W wyniku zderzenia trasa została całkowicie zablokowana. Informacje o zdarzeniu potwierdza śląska policja w oficjalnym komunikacie.

- W Dobieszowicach (powiat będziński), na A1 w kierunku Łodzi doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Droga jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy drogami lokalnymi na wysokości węzła Piekary Śląskie. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb!

- informuje Policja śląska.

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Wypadek na A1. Jak doszło do zdarzenia?

Na miejscu pracują wszystkie służby, które wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że wszystko zaczęło się od najechania na tył pojazdu. Więcej szczegółów na temat prawdopodobnego przebiegu zdarzenia przekazał w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Paweł Kasprzak z zespołu prasowego Policji Śląskiej.

- Najprawdopodobniej przebieg wydarzeń był taki, że kierowca osobówki wjechał w tył poprzedzającego pojazdu, następnie uderzył w niego jadący z tyłu bus. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wszyscy kierowcy są trzeźwi. Poszkodowany został kierowca osobówki, którego przewieziono do szpitala. Jest przytomny, co do samych obrażeń nie mamy informacji szczegółowych

- przekazał "Super Expressowi" mł. asp. Paweł Kasprzak z zespołu prasowego Policji Śląskiej.

Utrudnienia na A1 potrwają kilka godzin

Kierowcy jadący autostradą A1 w kierunku Łodzi muszą uzbroić się w cierpliwość. Służby pracujące na miejscu zdarzenia informują, że utrudnienia mogą potrwać co najmniej kilka godzin. Policja zorganizowała objazdy drogami lokalnymi na wysokości węzła Piekary Śląskie i apeluje o szczególną ostrożność oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Karambol na autostradzie A1 w Dobieszowicach: dwa rozbite ciężarówki i biały samochód osobowy zniszczonym przodem, z uwięzionymi w środku ludźmi, wokół fragmenty pojazdów i krew. Służby ratunkowe pracują na miejscu, zabezpieczone czerwonymi taśmami. Więcej informacji znajdziesz na naszym portalu.
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