Katowice. Horror w nocnym klubie! Młoda kobieta zraniona nożem

Atak nożownika w Katowicach. Ranna 26-latka

Jak podała w poniedziałek (25 marca) policja, do ataku na 26-letnią pracownicę doszło w jednym z klubów w centrum Katowic. - Kiedy kobieta wyrwała się mężczyźnie i wybiegła z pomieszczenia, wołając o pomoc, mężczyzna usiłował targnąć się na swoje życie - powiedziała PAP kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka katowickiej komendy.

Na miejsce zostały wezwane karetki pogotowia. Ranna 26-latka została zaopatrzona w izbie przyjęć i zwolniona do domu. Poważniejsze obrażenia miał 27-latek, który po przewiezieniu do szpitala był operowany. Podczas pobytu w tej placówce pilnowali go policjanci. Kiedy lekarz na to pozwolił, został przesłuchany i usłyszał zarzut. Za usiłowanie zabójstwa 27-latkowi może mu grozić nawet dożywocie. 27-latek i 26-latka znali się. Śledczy podejrzewają, że motywem ataku na kobietę był zawód miłosny.

CZYTAJ TEŻ: Śląskie. 33-latka pobiła byłego partnera. Mężczyzna wołał o pomoc z mieszkania