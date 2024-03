33-latka pobiła byłego partnera. Mężczyzna wołał o pomoc z mieszkania

Tajemnicza śmierć mężczyzny na plebanii w Sosnowcu. To było erotyczne spotkanie?

Dzielnicowi z Pawłowic zostali skierowani na interwencję do jednego z mieszkań, gdzie według zgłoszenia miało dojść do przemocy domowej. Gdy mundurowi dotarli na miejsce, drzwi mieszkania były zamknięte, a z jego wnętrza słychać było krzyki i wołanie o pomoc. Mundurowi nie wahając się ani chwili, wyważyli drzwi, aby wejść do środka. Zastali tam zgłaszającego i jego byłą partnerkę - agresorkę.

Policjanci ustalili, że pomiędzy byłymi partnerami doszło do awantury. Kobieta zaczęła bić mężczyznę i demolować mieszkanie. Stróże prawa wylegitymowali obie osoby. Szybko okazało się, że kobieta ma więcej na sumieniu. Była ona poszukiwana do odbycia kary więzienia! 33-latka została zatrzymana i szybko trafiła do zakładu karnego, w którym spędzi kilka najbliższych miesięcy.

