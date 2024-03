Śmigłowiec LPR lądował przy bazylice w Rybniku. Młody mężczyzna wypadł z okna!

Śmigłowiec LPR lądował przy bazylice w Rybniku. Z okna wypadł 24-latek!

Wszystko wydarzyło się w sobotę, 23 marca, około godz. 11:00 przy ul. Powstańców w Rybniku. Nagle z okna jednej z tamtejszych kamienic runął na deptak 24-latek. Mężczyzna spadł na ziemię z pierwszego piętra budynku. Przechodzący tamtędy ludzie natychmiast zawiadomili o sprawie służby. Niedługo później na placu przy bazylice pw. św. Antoniego wylądował śmigłowiec LPR z załogą ratowników medycznych, którzy udzielili mężczyźnie pomocy. Następnie na noszach przeniesiono 24-latka do śmigłowca, którym przetransportowano go do szpitala. Na miejscu pracowali także strażacy i policjanci zabezpieczający miejsce zdarzenia. Nie wiadomo, co było przyczyną upadku mężczyzny. Nieoficjalnie z relacji świadków wynika, że 24-latek miał wcześniej chodzić po gzymsie. Szczegóły i faktyczny przebieg wydarzeń będzie ustalać policja.

- Z pierwszego piętra budynku spadł mężczyzna. Przy bazylice lądował śmigłowiec LPR, po czym ranny został zabrany do szpitala z obrażeniami. W tym momencie ustalamy okoliczności zdarzenia - poinformowała "Dziennik Zachodni" starsza aspirant Bogusława Kobeszko, oficer prasowa KMP w Rybniku.

