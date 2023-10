Co tam się wydarzyło?

Wybory do Sejmu i Senatu

Zdaniem autora raportu pt. „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju” obecny układ województw jest przypadkową hybrydą. Dr Łukasz Zaborowski proponuje koncepcję reformy, przedstawioną w czterech wariantach:

Wariant I „minimalny” , który stanowi niewielką korektę - nie zostają tutaj utworzone nowe jednostki. W tym wariancie następuje ograniczenie rozległości województw największych na rzecz mniejszych.

Wariant II „umiarkowany” zakłada uzupełnienie układu o województwa „jednoznacznie brakujące” w świetle standardów obecnego podziału.

Wariant III „równoważący” to dalej idące ograniczenie województw ośrodków metropolitalnych na rzecz wieloośrodkowych województw „pozametropolitalnych”.

Wariant IV „makroregionalny” stanowi powrót do koncepcji dużych województw, opartych o wielkoskalowe układy osadnicze, w szczególności ośrodki metropolitalne. Jednak – w celu utrzymania równowagi sił – w tym wariancie największe ośrodki zostają pozbawione funkcji administracyjnych szczebla wojewódzkiego.

Katowice nie będą stolicą województwa?

Według wariantu III województwo śląskie zostaje rozbite na kilka mniejszych województw. Powstaje m.in województwo górnośląskie z terytoriów dzisiejszego województwa opolskiego, połączonego z konurbacją Rybnika i z częścią powiatu lublinieckiego.

Kolejne województwo to cieszyńsko-krakowskie, które miałoby mieć stolicę w Bielsku-Białej. Miałoby powstać również województwo piotrowsko-częstochowskie, a także śląsko-dąbrowskie. Co ciekawe, Katowice straciłyby swój status stolicy województwa na rzecz Bytomia oraz Sosnowca. Byłoby to drugie pod względem liczby ludności województwo w Polsce (2,4 mln mieszkańców). Autor zaznacza, że pod względem historyczno-kulturowym taki podział będzie bardziej właściwy.

-(...) województwo śląsko-dąbrowskie, ustanowione z policentrycznej konurbacji, również przyjmuje ustrój dwubiegunowy. Czyni to zadość względom historyczno-kulturowym, a ponadto zmierza do ograniczenia funkcjonalnej przewagi Katowic. W ich miejsce ośrodkami wojewódzkimi zostają dwa inne duże miasta, pilnie oczekujące rewitalizacji i podniesienia wizerunku: Bytom jako niegdyś główne miasto śląskiej części konurbacji oraz Sosnowiec – największy w Zagłębiu - wskazuje dr Łukasz Zaborowski w swoim raporcie.