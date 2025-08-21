Katowice sparaliżowane. Górnicy i hutnicy blokują miasto. Rząd doprowadził ich do ostateczności?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-21 10:01

W czwartek, 21 sierpnia, Katowice stanęły w korku. Ulice miasta zostały zablokowane przez protestujących górników i hutników. Związkowcy z Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień’80” wyszli na ulice, aby zamanifestować swoje niezadowolenie z sytuacji w polskim przemyśle ciężkim. Domagają się reakcji rządu na problemy, które dotykają ich branże. Protestujący nie przebierają w słowach, a ich hasła skierowane są bezpośrednio do ministra przemysłu. Czy rząd zareaguje na ich postulaty?

Super Express Google News

Górnicy i hutnicy w Katowicach: Protest przeciwko polityce rządu

Protest rozpoczął się o godzinie 8:00 rano. Uczestnicy zablokowali drogi wokół Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej, powodując paraliż komunikacyjny w centrum miasta - informuje Radio ESKA. Związkowcy planują przekazać wojewodzie śląskiemu petycję, w której zawarte są ich postulaty.

Polecany artykuł:

To już koniec niemieckiego dobrobytu? Polacy masowo wracają do kraju

W ostatnich tygodniach podobne protesty miały miejsce w Rudzie Śląskiej, Chorzowie i Sławkowie. Jednak dzisiejsza akcja ma znacznie większy zasięg. Jak podkreślają związkowcy, problem dotyczy nie tylko hutnictwa, ale całego przemysłu ciężkiego, w tym również górnictwa i koksownictwa. Dlatego do hutników dołączyli również górnicy i koksownicy.

Dlaczego górnicy i hutnicy protestują?

Hutnicy domagają się interwencji rządu w sprawie napływu taniej stali ze Wschodu. Ich zdaniem, stal ta nie podlega takim samym obciążeniom kosztowym jak polska produkcja, co stanowi realne zagrożenie dla krajowego hutnictwa i miejsc pracy w regionie. Protestujący podkreślają, że tania stal ze Wschodu zalewa polski rynek, niszcząc konkurencyjność rodzimych firm.

Kolejnym powodem protestów są zapowiedzi ministra przemysłu, Miłosza Motyki, dotyczące rewizji umowy społecznej zawartej z górnikami. Umowa ta zakłada stopniową likwidację kopalń do 2049 roku oraz system dopłat do wygaszanej produkcji. Rewizja umowy społecznej wywołała ogromne oburzenie wśród górników, którzy postrzegają ją jako naruszenie gwarancji bezpieczeństwa. Na transparentach w Katowicach można było zobaczyć hasła takie jak „Motyka zacznij w nosie dłubać, nie w umowie społecznej” oraz „Motyka, twój zegar tyka”.

Utrudnienia potrwają kilka godzin

Protest i blokada dróg mają potrwać do południa. Mieszkańcy Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu i szukać alternatywnych tras przejazdu. Sytuacja jest dynamiczna i na bieżąco monitorowana przez służby.

Paraliż w Katowicach. Rozpoczął się protest górników i hutników. Stal się hartuje, a rząd ją rujnuje
38 zdjęć
Strajki w PRL - WIELKI QUIZ
Pytanie 1 z 10
Pierwsze strajki, które doprowadziły do „sierpnia'80” były reakcją na:
Protest hutników w Warszawie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROTEST
UTRUDNIENIA
GÓRNICY
MANIFESTACJA