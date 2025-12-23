We wtorek w nocy (23 grudnia) w rejonie wiaduktu przy ul. Niepodległości w Sosnowcu doszło do pożaru, w którym znaleziono ciało mężczyzny.

Mężczyzny nie udało się uratować. Jego tożsamość nie jest na razie znana.

Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Ciało denata zabezpieczono do sekcji zwłok.

Wszystko zaczęło się tuż przed północą. To właśnie wtedy do sosnowieckiej policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące ogniska płonącego w okolicy wiaduktu przy ul. Niepodległości w Sosnowcu. Na miejsce wysłano patrol. To, co początkowo wyglądało na prostą interwencję, w mgnieniu oka zamieniło się w scenę jak z horroru. Strażacy szybko opanowali ogień, który objął głównie nagromadzone śmieci, jednak w płonącym ognisku policjanci ujawnili ciało mężczyzny. O szczegółach poinformowała przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

– My otrzymaliśmy informację tuż przed północą, że ktoś pali ognisko. Ujawniliśmy ciało mężczyzny. Jego tożsamość nie jest znana. Na miejscu pracował prokurator – mówi w rozmowie z portalem o2.pl podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska z KMP w Sosnowcu.

Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną oraz prokuratora, który objął nadzór nad dalszymi czynnościami.

Jak zginął mężczyzna? Śledczy sprawdzą, czy doszło do przestępstwa

Obecnie kluczowym zadaniem śledczych jest ustalenie tożsamości zmarłego mężczyzny oraz dokładnych przyczyn i okoliczności jego śmierci. Ciało denata zostało zabezpieczone na potrzeby sekcji zwłok, która ma dać odpowiedź na najważniejsze pytania. Prokuratura bada wszystkie możliwe hipotezy – od nieszczęśliwego wypadku, aż po działanie osób trzecich.

