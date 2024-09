Co zasila energia?

Spoczywa tam "królowa Romów"? Na jej grobowcu pojawiły się panele fotowoltaiczne [ZDJĘCIA]

PTTK Oddział Zakładowy "Baildon" opublikował zdjęcia grobowca z cmentarza w Katowicach-Załężu. To, co go wyróżnia, to nie tylko bogate zdobienia, ale również zamontowane na jego szczycie panele fotowoltaiczne. To nie żadna ekstrawagancja, ale prawdopodobnie chęć zasilenia energią alarmu, kamer i oświetlenia kaplicy, które również tam zamontowano. Podobno spoczywa tam "królowa Romów".