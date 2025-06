Kibole chcieli urządzić ustawkę! W ostatniej chwili wszystko się zmieniło

Policja udaremniła ustawkę kiboli. W samochodach kominiarki i ochraniacze na zęby

Śląska policja udaremniła kolejną bójkę pseudokibiców. W Katowicach-Ligocie mundurowi zatrzymali grupę mężczyzn związanych z chorzowskim klubem sportowym, którzy przyjechali na miejsce z zamiarem konfrontacji. W ich samochodach znaleziono sprzęt typowy dla ulicznych awantur: kominiarki, rękawice i ochraniacze na zęby. Jak poinformował młodszy aspirant Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, funkcjonariusze z wydziałów do zwalczania przestępczości pseudokibiców oraz narkotykowego działali na podstawie konkretnych ustaleń operacyjnych. Informacja dotyczyła planowanego przyjazdu grupy około 30 pseudokibiców z Chorzowa, którzy zamierzali skonfrontować się z fanami lokalnego rywala z Katowic.

To nie była "ustawka" klasyczna, ale chodziło o bijatykę

Zaalarmowane patrole skierowano w rejon placu Miast Partnerskich w Ligocie, gdzie zastano grupę kibiców z dużą flagą klubową. Mężczyźni byli głośni, niektórzy agresywni. Policjanci natychmiast podjęli interwencję – wylegitymowali wszystkich uczestników zbiegowiska i przeszukali pojazdy. Znaleziony sprzęt nie pozostawiał wątpliwości co do intencji: były tam m.in. rękawice do walki wręcz, ochraniacze na szczęki i kominiarki. Choć policja zastrzega, że nie była to klasyczna „ustawka”, nie ma też wątpliwości, że chodziło o konfrontację. – Nie był to przypadek ani rekreacyjna wizyta w sąsiednim mieście – podkreślają funkcjonariusze. Grupa przyjezdnych przygotowana była do starcia.

Ostatnie tygodnie pokazują, że wojna kibicowska na Śląsku przybiera na sile

Co istotne, mundurowi nie łączą tego incydentu z wydarzeniami sprzed kilku dni, kiedy to doszło do głośnego najazdu pseudokibiców GKS-u Katowice i Górnika Zabrze na Chorzów. Wówczas zamaskowani chuligani atakowali przypadkowych przechodniów w centrum miasta. Ostatnie tygodnie pokazują, że wojna kibicowska na Śląsku przybiera na sile. Początek czerwca przyniósł próbę „ustawki” w Parku Śląskim, tuż przed meczem Polska – Mołdawia. Tam policja wylegitymowała aż 330 osób. Kilku z nich uniemożliwiono wejście na stadion. Jeszcze kilka dni później, pod Mszaną na A1, doszło do kolejnego niebezpiecznego incydentu – zamaskowani pseudokibice Ruchu Chorzów zablokowali przejazd autokarów z kibicami GKS-u Jastrzębie. Sytuację opanowali dopiero policjanci z Oddziału Prewencji, a w trakcie interwencji oddano strzał z broni gładkolufowej.

Sonda Czy jesteś przeciwko ustawkom kibiców? Nie, niech robią to, gdzie chcą! Niech się biją, ale nie na autostradach... Tak, powinno się to zwalczać

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie