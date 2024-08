Tężnie w Ciechocinku zachwycają. Kuracjusze zjeżdżają się z całej Polski

Ciechocinek jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce. Panujący tam klimat i możliwość relaksu wśród natury sprawiają, że odwiedzający z chęcią wracają tu co roku. Najpopularniejszą atrakcją w mieście są bez wątpienia tężnie, które cieszą się ogromną popularnością. Drewniane konstrukcje służące do odparowywania wody z solanki działają od XIX wieku i przyciągają turystów z całego kraju. Choć w Polsce miejsc z tężniami jest sporo, to kompleks w Ciechocinku dzięki tradycji i wielkości stale jest numerem jeden. Okazuje się jednak, że niebawem może powstać solidna konkurencja dla ciechocińskiej solanki! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Konkurencja dla Ciechocinka. W Myszkowie powstaje tężnia solankowa

Myszków to niewielkie miasto w województwie śląskim, gdzie w niedalekiej przyszłości otworzy się prawdziwe miejskie uzdrowisko z tężniami. Dzięki temu mieszkańcy oraz turyści będą mogli odpocząć i zadbać o swoje zdrowie w świetnie wpływającym szczególnie na górne drogi oddechowe mikroklimacie.

Tężnia solankowa, która powstaje w Myszkowie, zlokalizowana będzie na znanym mieszkańcom terenie rekreacyjnym Pohulanka w kompleksie "Dotyk Jury". Znajduje się tam już między innymi kort tenisowy czy zewnętrzna siłownia.

Chcemy, aby "Dotyk Jury" był pełnym kompleksem rekreacyjno-sportowym, nie tylko dla mieszkańców, ale i dla odwiedzających. Po tężni chcielibyśmy również, aby w tym miejscu powstało kąpielisko - przyznaje Włodzimierz Żak, burmistrz Myszkowa, dziennikzachodni.pl.