Śląskie ZOO w żałobie po stracie małego patasa

Młody patas przyszedł na świat 7 marca. Początkowo wydawało się, że rozwija się prawidłowo. Niestety, wkrótce matka zaczęła tracić zainteresowanie opieką nad nim. W takich sytuacjach personel ogrodu zoologicznego przejmuje opiekę nad młodym zwierzęciem, podejmując próbę ręcznego odchowu.

Niestety, mimo ogromnego zaangażowania i starań, stan młodego patasa zaczął się pogarszać. Brak naturalnej matczynej bliskości oraz niedojrzały organizm nie pozwoliły mu przetrwać najtrudniejszego okresu życia. Zwierzę zmarło w niedzielę.

Poruszające pożegnanie w Śląskim ZOO

Pracownicy Śląskiego ZOO są zdruzgotani śmiercią malucha. W poruszającym wpisie opublikowanym przez ogród czytamy:

„Każda strata jest trudna, ale śmierć nowo narodzonego zwierzęcia boli szczególnie. To była krótka, ale intensywna walka o życie, które dopiero co się zaczęło. Dla całego zespołu to bardzo emocjonalny moment”. Choć młody patas był z zespołem tylko przez kilka tygodni, zdążył poruszyć serca wszystkich opiekunów. „Żegnaj, maluszku. Na zawsze zostaniesz częścią naszej ZOOrodziny” – zakończyli swój wpis pracownicy Śląskiego ZOO.

Czym są patasy?

Patasy to gatunek małp żyjący na sawannach Afryki. Znane są z wyjątkowej szybkości i czujności. Każde nowe narodziny przedstawiciela tego gatunku w warunkach ogrodu zoologicznego są dużym wydarzeniem – tym bardziej bolesna jest strata, gdy życie gaśnie tak wcześnie.

Źródło: Materiały prasowe Śląskiego ZOO