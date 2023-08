W tzw. strategii rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026 możemy znaleźć bardzo wiele interesujących, a jednocześnie kontrowersyjnych pomysłów. Główny zamysł jest jeden: proces transformacji cyfrowej i sposobu kształcenia. W dokumencie możemy znaleźć rekomendacje oraz koncepcje dotyczące planowanych zmian: zmniejszenie liczby uczniów, reorganizacja przestrzeni klasy, wymiana sprzętu, zastąpienie tradycyjnej skali ocen ocenami opisowymi czy właśnie odejście od 45-minutowych lekcji. - Należy zainicjować i wprowadzić stopniowo do praktyki szkolnej tzw. dzień projektowy - czytamy w dokumencie przygotowanym przez miasto. Póki co brzmi to bardzo mgliście, ale perspektywa odejścia od 45-mintowych lekcji ekscytuje uczniów. Co istotne, nie jest wcale powiedziane, że lekcja ma trwać krócej czy dłużej.

Koniec z lekcjami trwającymi 45-minut? Rewolucja w Wodzisławiu Śląskim

Plany są ambitne. - Planujemy ograniczyć testy z tradycyjnymi ocenami na rzecz testowania, ale z indywidualną pracą z uczniem, omawiania zdobytej wiedzy i wskazania elementów do poprawy. Planujemy ograniczyć istniejący model kartkówek i sprawdzianów - zapowiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego. Cały projekt jest rozpisany na kilka lat.

W dalszej części dokumentu możemy znaleźć fragment, z którego wynika, że lekcja realizowana metodą projektową ma się odbywać jeden dzień w tygodniu. - Implementację takiej innowacji dydaktycznej w skali szkoły poprzedzą warsztaty z nauczycielami wielu przedmiotów oraz z dyrektorami (w celu zaprojektowania niezbędnych zmian w organizacji szkoły, np. rezygnacji z 45–minutowych lekcji, likwidację dzwonków na przerwę, współpracy między nauczycielami w realizacji projektów międzyprzedmiotowych) - czytamy w dokumencie.

Ciekawe czy wypracowana w Wodzisławiu Śląskim koncepcja odejścia od 45-minutowych lekcji spodoba się uczniom. Przypominamy, że rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 4 września 2023.

