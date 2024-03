Masowa likwidacja szkół w woj. śląskim. Zniknie aż 12 placówek w całym regionie. Co z dziećmi?

Teresa Werner przyłapana. Oczy wyszły nam z orbit, gdy zobaczyliśmy ją z bliska! Co za prezencja

Świerklaniec. 18-letni Szymon walczy o powrót do zdrowia po wypadku

Mimo że 18-letni Szymon przeżył wypadek w Świerklańcu, to jak pisze jego tata, chłopak "nie chce tak żyć". Do tragedii doszło 31 sierpnia ub.r., gdy 31-latek prowadzący audi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem. Jakby tego było mało, kierujący osobówką wykorzystał fakt, że na miejscu zatrzymała się prowadząca forda, która chciała pomóc poszkodowanym, i wsiadł do jej samochodu, ruszając przed siebie. Po przejechaniu kilkunastu metrów uderzył w skodę, którą podróżowało czterech nastolatków, w tym Szymon.

Dalsza część tekstu poniżej.

Kraksa w centrum Tarnowa. Młody kierowca wymusił pierwszeństwo Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mój syn w tym zdarzeniu odniósł bardzo poważne obrażenia. Kiedy dowieziono go do szpitala, jego stan był krytyczny. Był nieprzytomny. Miał ostrą niewydolność oddechową i wstrząs spowodowany urazem wielomiejscowym. Lekarze zdiagnozowali u niego szereg poważnych urazów, takich jak złamanie chrząstki tarczowej krtani, złamanie w odcinku szyjnym kręgosłupa, obustronna odma opłucnowa, niedodma płuc, złamanie wyrostka kłykciowego żuchwy oraz stłuczenia płuc. Doszło do konieczności drenażu obu jam opłucnowych. Trzeba było także wykonać tracheostomię ratunkową - pisze tata 18-latka.

Dramatyczna relacja taty nastolatka

Mimo że od wypadku minęło już kilka miesięcy, stan poszkodowanego niewiele się poprawił, zwłaszcza że do problemów fizycznych doszły te psychiczne. Z uwagi na uraz krtani i tchawicy Szymon nie może mówić i swobodnie oddychać, bo robi to przez rurkę tracheotomijną. Z oczywistych względów nie chodzi do szkoły, która w dodatku odmówiła mu nauki zdalnej. Nie widuje się też ze znajomymi z uwagi na ciągle towarzyszący mu dyskomfort.

Dalszy ciąg poniżej.

Ciężko mu się z nami komunikować. Nie chce jeść ani przyjmować posiłków, już ma początki anoreksji. Świat mu się zawalił. Teraz ma 18 lat i twierdzi, że nie chce tak żyć - jako inwalida, mając dopiero 18 lat i po prostu świat mu się zwalił na głowę i boi się co będzie dalej - dodaje tata Szymona.

Zbiórka na pomoc 18-latkowi

Na początku marca Szymon przeszedł bardzo poważną operację rekonstrukcji krtani, która nie była refundowana i kosztowała 120 tys. zł. Żeby zebrać na nią pieniądze, bliscy 18-latka zapożyczyli się w bankach oraz wśród rodziny i znajomych. Do tego każdy dzień po operacji w szpitalu kosztuje dodatkowo 700 zł, a poszkodowany spędzi tam jeszcze 2 tygodnie.

W tej sytuacji ruszyła zbiórka na dalszą pomoc dla Szymona, co jest niezbędne, by mógł robić postępy w leczeniu i wyrwać się z tego koszmaru. Link do kwesty można znaleźć TUTAJ.