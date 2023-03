Pokazał nóżkę, szalał na parkiecie! Tak ksiądz z Żywca bawił się na studniówce

i Autor: TikTok/screen Ksiądz z Żywca doskonale wie, jak się dobrze bawić. Internauci są nim zachwyceni [WIDEO]

Ale ruchy!

Ksiądz z Żywca szalał na studniówce. Kolejne nagranie podbija Tik Toka

Sezon na studniówki skończony, ale jak finiszować, to w kapitalnym stylu. Wie o tym doskonale ksiądz Wojciech Nowak z Żywca. Duchowny udostępnił nagranie na Tik Toku, gdzie widać jego popisy na parkiecie. Do tańca i do różańca - to powiedzenie idealnie pasuje do duchownego. Zobaczcie wspominkowe nagranie i oceńcie sami.