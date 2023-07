Ktoś grozi śmiercią prezydentowi. "Porąbię cię na kawałki, a twoje organy zjedzą psy

Ktoś grozi śmiercią prezydentowi Sosnowca. Arkadiusz Chęciński otrzymał list s pogróżkami

"Prezydencka kur** zostaniesz zamordowany. Zostanie wykonany, na tobie wyrok śmierci. Wyjme ci oczy i zrobie sobie z nich, wiśiorek. Porąbie cie na kawałki, a twoje organy zjedzą psy. Ale zanim dokonam na tobie egzekucji oskalpuje cię, i będę się nad tobą znęcać ty prezydencka kur** niedługo będziesz zamordowana" - tak brzmi treść listu z pogróżkami, który ktoś wysłała prezydentowi Sosnowca, Arkadiuszowi Chęcińskiemu.

List zaadresowano na sosnowiecki magistrat. Prezydent Sosnowca postanowił go opublikować na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Chęciński samą groźbę przyjął dość spokojnie pisząc: "A mówią, że ludzie przestali listy pisać. Ale chyba tylko miłosne" - skomentował.

Chęciński zapowiedział, że o sprawie zostanie powiadomiona policja. Opublikowany list z groźbami wywołał prawdziwą burzę w komentarzach. Ludzie nie mogli uwierzyć, że ktoś mógł napisać coś podobnego.

"Cóż się z ludźmi dzieje. Szczerze nie rozumiem… brak słów!", "Przerażające. Chorzy ludzie są wśród Nas" - to tylko niektóre z komentarzy.

Sam zainteresowany nieco dogłębniej ocenił zaistniałą sytuację następnego dnia.

- List, który Wam w piątek pokazałem, spowodował że muszę napisać coś, co siedzi we mnie od dawna. To, co od kilku lat dzieje się w Polsce, staje się niebezpieczne. Hejt, nienawiść, szczucie - to dzisiaj norma, a granice wytyczone jeszcze kilka lat temu, wtedy wydawałoby się nieprzekraczalne, dzisiaj są daleko z tyłu. Ba. W zasadzie to ich już nie widać - pisze prezydent Sosnowca.

Zwrócił się także do swoich obserwujących by nie zgadzali się na hejt w przestrzeni publicznej.