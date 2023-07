3-miesięczny chłopiec nie żyje. Przygniotła go pijana matka? "Była w ciągu alkoholowym". Potworna tragedia w Dąbrowie Górniczej

Rozjuszony tłum próbował dokonać samosądu. Na basenie zatrzymano pedofilów?

Do sieci trafiło nagranie z miejskiego basenu w Bytomiu. Rozwścieczony tłum próbował dokonać samosądu, zatrzymano tam bowiem czterech mężczyzn, wobec których, jak przekazała kom. Anna Lenkiewicz z bytomskiej policji, są podejrzenia "o określone zachowania" względem nieletnich.

Według relacji świadków mężczyźni mieli przejawiać zachowania pedofilskie i nieakceptowalne społecznie wobec przebywających na basenie dzieci. Wszystko rozegrało się na miejskim basenie przy ulicy Wrocławskiej w Bytomiu, w sobotę, 15 lipca po godzinie 16. Jak ustalił "Super Express", dzieci zgłosiły ochronie, że na basenie przebywał około 50-letni mężczyzna, który zachowuje się niewłaściwie w stosunku do dzieci. To właśnie ochrona wyciągnęła mężczyznę z wody i zatrzymała w pomieszczeniu kąpieliska do czasu przyjazdu policji. W tym samym pomieszczeniu zatrzymano także trzech mężczyzn, którzy mu towarzyszyli.

Jak informuje rzeczniczka bytomskiego magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk, miasto zatrudniło dodatkową ochronę na basenie ze względu na upały i bardzo dużą liczbę osób, które korzystają z miejskiego basenu.

Niebezpiecznie zrobiło się, gdy tłum przebywający na basenie dowiedział się o całej sytuacji. Sytuacja robiła się niebezpieczna, a atmosfera gęstniała z minuty na minutę. Rozwścieczony tłum, chciał dopaść mężczyzn. Na nagraniu widać, jak mężczyźni próbują wtargnąć do policyjnego samochodu, by wyciągnąć z niego zatrzymanych mężczyzn. Słychać też krzyki: "Dawać ich!" . W tym momencie dochodzi do szarpaniny, interweniujący policjanci w kaskach z tarczami w dłoni przesuwają napierający tłum, w końcu policja użyła gazu.

- Trwają czynności z udziałem czterech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani na basenie miejskim po zgłoszeniu, które otrzymaliśmy. Trwają przesłuchania świadków, zostanie sprawdzony także monitoring, jeśli taki na basenie jest. Mężczyźni zostaną doprowadzeni do prokuratury w poniedziałek, 17 lipca. To prokurator zdecyduje czy i jakie zarzuty usłyszą - poinformowała w rozmowie z SE.pl kom. Anna kom. Anna Lenkiewicz z bytomskiej policji.

Sonda Czy uważasz, że w Polsce skutecznie walczy się z pedofilią? Tak Nie Nie mam zdania