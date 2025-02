Autor:

Jakie są uzdrowiska w Polsce? Kuracjusze mają szeroki wybór

Kuracjusze w Polsce wręcz nie mogą narzekać na ilość miejscowości uzdrowiskowych, bowiem na terenie całego kraju jest ich naprawdę sporo! To wyjątkowe miejsca na mapie, w których odwiedzający mogą liczyć na relaks, spokój i wyciszenie. Wśród najbardziej znanych uzdrowisk znajdują się takie lokalizacje jak m.in.:

Ciechocinek

Krynica-Zdrój

Kołobrzeg

Sopot

Lądek-Zdrój.

To oczywiście tylko część szerokiej oferty, jaką Polska ma do zaoferowania kuracjuszom. Co ciekawe, wkrótce na liście może pojawić się nowa miejscowość, która walczy o przywrócenie statusu po ponad 100 latach!

Nowe uzdrowisko w Polsce? Ten kurort może przyciągnąć masę odwiedzających

Jaworze to miejscowość w województwie śląskim, w powiecie bielskim, która stara się o przywrócenie statusu uzdrowiska po ponad 100 latach. Okazuje się bowiem, że to właśnie tam przed laty chętnie odpoczywali artyści, w tym m.in. Julian Tuwim czy Maria Konopnicka, którzy doceniali okoliczne walory lecznicze i działalność ośrodków sanatoryjnych.

Jaworze to wieś, która spełnia szereg wymgań, lecz by uzyskać status musi jeszcze posiadać naturalne surowce o właściwościach leczniczych oraz odpowiednią infrastrukturę zdrowotną - uzyskać dostęp do solanki. Właśnie dlatego miejscowość powoli przystępuje do realizacji odwiertu - gdy uda się załatwić wszystkie dokumnety, rozpoczną się pracę wiertnicze.

Wykonawca zrekonstruuje otwór Jaworze IGH-1 zgodnie z projektem robót geologicznych, wpuści do niego kolumny rur, wykona filtry w pogłębionej części otworu i przeprowadzi badania hydrogeologiczne - mówił Radosław Hudziec, szef wydziału strategii, rozwoju i funduszy urzędu gminy, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.

Jeśli w przyszłości Jaworze otrzyma status i oficjalnie stanie się uzdrowiskiem, na miejscu w szczególności odnajdą się kuracjusze zmagający się ze schorzeniami układu oddechowego, krążenia, chorobami narządów ruchu oraz z zaburzeniami neurologicznymi.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z fotografiami wsi, zachęcamy do sprawdzenia!

